Не стали тратиться на открытку: иркутянке разрисовали машину, поздравив с днем рождения

Необычным способом решили поздравить с днем рождения жительницу Иркутска по имени Рита ее то ли друзья, то ли родственники. Судя по всему, они подумали, что подписывать женщине открытку с пожеланиями здоровья, успехов и удачи слишком банально. Поэтому сделали «открытку» из ее собственной Хонды Аккорд, написав краской: «Рита, с днем рождения!», прямо на стеклах и кузове.

Скорее всего, краска легко смоется. Фото: "Инцидент Иркутск", "ДТП 38RUS".

Как отреагировала сама хозяйка авто на такое поздравление - пока неизвестно. Судя по всему, машину ей расписывали ночью. Неудивительно будет, если где-нибудь под дворниками любящие друзья оставили женщине еще и абонемент в автомойку. А если нет, то она вправе его потребовать. В группах «Инцидент Иркутск» и «ДТП 38 RUS», куда попало фото разрисованной машины, горожане в комментариях резонно пишут, что теперь имениннице предстоит справлять день рождения именно в автомойке.

Кстати, некоторые пользователи соцсетей поспешили успокоить Риту. Краска, которой ей разрисовали авто меловая, и легко смоется при первой же мойке. Так что, день рождения иркутянки вряд ли будет испорчен.