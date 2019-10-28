Создаем идеальное тело: советы от победительницы турнира Arnold Classic Europe Дарьи Паршаковой

5 октября в Шелехове состоялся Кубок Иркутской области по бодибилдингу, бодифитнесу и фитнес-бикини. В турнире принимали участие 120 сильнейших спортсменов нашего региона. И каково же было удивление победителей соревнований, когда на их награждение пришла сама Дарья Паршакова! Совсем недавно она победила на международном турнире по бодибилдингу Arnold Classic Europe. А достичь таких спортивных высот ей помогли упорство и вера в свои силы. Хотите узнать секрет уверенности нашей спортсменки и хотите стать такой же стройной, красивой и подтянутой, как она? Тогда внимательно читайте эту статью!

Сейчас некоторые наши читательницы могут подумать, что бодибилдинг — это прерогатива исключительно сильных и накачанных мужчин. Но это не так. У представительниц слабого пола основным критерием отбора на соревнования является не столько количество мышечной массы и рельефность тела, сколько умение держаться на сцене и преподносить себя в лучшем свете. Но и, конечно, без точеной фигуры тоже не обойтись.

- Бодибилдинг – это как раз-таки спорт генетики, - рассказывает Юлия Паршакова. - То есть, в идеале спортсменке нужно иметь фигуру типа “песочные часы”. Но при большом желании ее можно и обмануть — например, пойти в спортзал и сделать себе плечи, немного подкачать ноги, и тем самым создать нужные пропорции самостоятельно. Главное — идти к своей цели, несмотря ни на что.

Чтобы изменить жизнь – перестройте мысли

Оптимальный возраст для того, чтобы начать заниматься бодибилдингом — 16 лет. В это время костно-мышечная система человека уже достаточно сформировалась, чтобы он мог поднимать тяжелые гантели, например. В более раннем возрасте лучше отдать предпочтение другим активностям. В этот вид спорта часто идут не только для создания рельефного тела, но и для обретения уверенности в себе. Еще бы: каждый бодибилдер по сути создает себя сам. Он решает раз и навсегда перейти на здоровый образ жизни и начать заниматься собой. И такое достижение как практически полное изменение своего внешнего вида, избавление от лишнего жира и недостатков фигуры доказывает, что в этой жизни нет ничего невозможного. Однако, чтобы реализовать эту цель, одного желания все-таки будет мало.

- Если вы хотите изменить свое тело, то в первую очередь нужно перестроить свои мысли, - добавляет Юлия Паршакова. – Вы должны настроиться на то, что правильное питание и здоровый образ жизни нужно будет вести постоянно. Когда вы не думаете о том, что сидите на диете просто, чтобы сбросить пару лишних килограммов до Нового года, и сам процесс похудения пойдет куда проще. Ведь вы придете в форму к праздникам, наедитесь оливье, и все – опять начнутся срывы, вы будете есть вредную пищу и так далее. Поэтому нужно держать себя в форме всегда и не делать себе никаких поблажек.

Сама Юлия точно никогда не отступала от своей цели. В тренажерный зал она начала ходить с 11 класса. Это было очень старое помещение с разбитыми зеркалами и ржавыми штангами. Там даже не было тренера, который мог бы подсказать девушке, как выполнять те или иные упражнения. Но это не остановило Юлию, и она продолжила заниматься собой — пусть ей и приходилось для этого ездить на другой конец города. Затем она уже полностью связала свою жизнь со спортом и нашла хорошего тренера. И вот, спустя несколько лет Юлия уже становится победительницей международного турнира Arnold Classic Europe. Вот оно — живое воплощение пословицы «терпение и труд все перетрут».

- Чтобы сформировать нужные пропорции, конечно же, нужно посещать тренажерный зал, - делится Юлия Паршакова. - Тренируюсь я каждый день. Лишь в межсезонье занимаюсь по 4 раза в неделю. Конечно, приходится сидеть на диете – например, у меня в рационе совсем нет простых углеводов. Это всевозможные тортики и пирожные. А, если я на сушке, то тогда урезаются и все сложные углеводы – это, например, рисовая и гречневая каши. Но совсем без углеводов мы все равно не сидим – убираем их максимум на несколько дней перед соревнованиями.

Здесь стоит сделать небольшую оговорку — если вы решите улучшить свое тело и сядете для этого на жесткую диету, то скорее заработаете проблемы со здоровьем, чем стройную фигуру. Когда вы резко смените свой привычный рацион, перейдете на гречку с курицей, и будете держать такой «пост» в течение нескольких месяцев, то, скорее всего, у вас появятся проблемы с гормонами и испортятся кожа и волосы. Поэтому такие вопросы все-таки лучше решать с тренером.

Достичь совершенства сможет каждый

Теперь, когда с питанием все стало более-менее понятно, перейдем к тренировкам. Многие могут ошибочно полагать, что бодибилдинг противопоказан тем, у кого есть заболевания опорно-двигательного аппарата. Однако если вы очень хотите заниматься, тренер может подобрать для вас такой комплекс упражнений, который исключит нагрузку на некоторые части тела. Например, если у вас проблемы со спиной, из тренировочного плана могут убрать выпады со штангой и заменить их чем-то более безопасным. К тому же упражнение-заменитель можно найти практически всегда. А в остальном тренировочная программа стандартная — это и приседания, и пресс, и упражнения для рук и плеч, и многое другое.

В отличие от многих других видов спорта бодибилдинг является одним из самых дорогих. Помимо таких очевидных затрат, как покупка абонемента в тренажерный зал, спортсмены также оплачивают взносы для участия в турнирах, а женщины еще и записываются к визажистам и стилистам, чтобы быть самыми красивыми на соревнованиях. Спортсменки также много вкладывают в купальники, в которых они выступают на турнирах — их стоимость варьируется от 15 до 40 тысяч. Но, как говорится, красота требует жертв. К тому же они и так вложили так много сил в то, чтобы быть обладательницами точеных фигур — так почему бы их как следует не подчеркнуть?

Таким образом, если вы хотите изменить свою жизнь, то бодибилдинг — это как раз то, что вам нужно. Никто не заставляет вас заниматься им фанатично и проводить сутки в тренажерном зале, тягая железо. Главное — чтобы вы получали удовольствие от занятий. Если у вас это получится, то через некоторое время вам также понравится и ваше отражение в зеркале!

КОНКРЕТНО

Где заняться бодибилдингом в Иркутске

1)Фитнес-клуб “Олимпия” (мкр. Университетский, д. 32б). Тел. 8(3952)66-60-10;

2)Фитнес-клуб “Идеал” (ул. Новаторов, д. 23). Тел. 8(3952)67-66-07;

3)Фитнес-клуб World Class (пр-т Жукова, 13/1). Тел. 8(3952)70-75-00;

4)Фитнес-клуб ION (ул. Советская, 109/1). Тел. 8(3952)70-71-87;

5)Фитнес-клуб X-fit (ул. Советская, д. 58/1). Тел. 8(3952)79-25-00;

6)Фитнес-клуб “Физрук” (ул. Рабочая, 2а/1). Тел. 8(3952)28-85-20;

7)Спортивный клуб “Чемпион” (ул. 5-й армии, д. 29). Тел. 8(3952)33-33-37;