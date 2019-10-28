Сказала, что есть другой: гастарбайтер из Средней Азии до смерти забил жену на глазах у детей

Жестокое убийство, которое произошло вечером, 8 марта этого года повергло в ужас всех жителей поселка Залари. В Международный женский день местный житель, приехавший из Таджикистана, до смерти забил свою бывшую жену.

Трагедия произошла, когда бывшие супруги, которые продолжали жить вместе, вернулись домой после совместного застолья. В какой-то момент между ними произошла ссора. Во время словесной перепалки, женщина обругала сожителя матом и заявила, что у нее уже есть другой мужчина. После этого, муж начал ее избивать руками и ногами по голове. Затем он несколько раз ударил ее головой об стол, пол и стены дома, и металлическую трубу отопления. После вытащил ее во двор дома, и продолжил избивать там. На этом изверг не успокоился. Затащив женщину обратно в дом, он кухонным ножом порезал ей руки, засунул ее голову в печь, и приставив нож к шее, угрожая перерезать горло, выстриг ножницами клок волос, а также с силой руками вырвал волосы с головы. И все это происходило на глазах малолетних детей. Через несколько минут, после того, как мигрант прекратил истязать женщину, она скончалась от полученных травм. Задержали преступника по горячим следам, вскоре он предстанет перед судом.

- Ему предъявлено обвинение по статье «Убийство», - сообщили в пресс-службе Иркутского областного суда. - Судебное заседание состоится 30 октября.