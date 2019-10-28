2019-10-28T12:26:13+03:00
Происшествия

Сибирячка кулаками пробила голову 4-месячному сыну за то, что он плакал

21-летняя девушка под стражей, возбуждено уголовное дело
Любовь АРБАТСКАЯ
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Сибирячка кулаком пробила голову 4-месячному сыну за то, что он плакал. Фото: Павел ВАСИЛЬЕВ.Сибирячка кулаком пробила голову 4-месячному сыну за то, что он плакал. Фото: Павел ВАСИЛЬЕВ.
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- Дорогой, сыночку плохо! Он весь посинел, еле дышит, я не знаю, что делать! – плакала в трубку 21-летняя девушка из Усть-Кута. Она звонила мужу, который в это время был на работе, просила прийти домой.

- Вызывай скорую помощь, срочно! – запаниковал супруг. – Скоро буду!

Когда приехали врачи, молодая мама рассказала им, что четырехмесячному ребенку три дня назад поставили плановую прививку против туберкулеза.

- Возможно, это такая реакция на вакцину? – неуверенно предположила девушка.

Грудничка повезли в больницу, в инфекционное отделение. Но очень скоро стало ясно, что прививка не причем. У малыша пробита голова! Справа, в районе темечка. Явно, ребенка уронили или даже ударили… Его тут же перевели в хирургию, а в этой истории стала разбираться полиция.

Конечно, сибирячка отпиралась, уверяла, что с младенцем ничего страшного не случилось. Только вот долго скрывать правду она не смогла: призналась, что сама избила сына.

- В субботу, 19 октября, мать находилась одна с ребенком в квартире, - рассказывают в МО МВД «Усть-Кутский». – Малыш сильно плакал, видимо, ей это надоело, и она кулаками стала бить его по голове. Конечно, девушка никому об этом не рассказала, а в больницу обратилась только на следующий день, когда мальчику стало плохо.

Почему сибирячка избила грудничка – трудно сказать. По словам местных жителей, семья благополучная. Супруги родом из разных деревень, но живут в Усть-Куте, вместе с матерью мужа. Не пили, не бездельничали. Девушка после родов сидела дома с ребенком, а муж трудился грузчиком на одном из предприятий.

- На учете они никогда не состояли, - поясняют «Комсомолке» в местном отделе опеки и попечительства. - Отец и бабушка мальчишки очень любят его, переживают. Глава семьи теперь будет находиться с крохой в больнице. Они сами не могут понять, почему мама так поступила с ребенком. Избить за плач? Видимо, родители нынче, не задумываясь, наказывают детей. Да и о каком наказании может идти речь, если ребенку всего четыре месяца!

Правоохранители предположили, что, возможно, у девушки случился нервный срыв. Как бы то ни было, точная причина пока выясняется. Следователи возбудили уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное в отношении малолетнего». Молодая мать арестована, ей грозит до десяти лет колонии. А ребенка перевезли для лечения в областную детскую клиническую больницу Иркутска.

ИСТОЧНИК KP.RU

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