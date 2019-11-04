За миг до аварии водитель крикнул «Держитесь!»: подробности аварии c маршруткой под Усольем

Микроавтобус «Мерседес» выехал из поселка Тыреть вечером 3 ноября точно по расписанию. Маршрутка должна была доставить 12 пассажиров в Иркутск. Дорога неблизкая, поэтому в пути кто-то из пассажиров дремал, кто-то смотрел в окно или в экран телефона. В районе деревни Кочериково на трассе «Сибирь» салон внезапно сотрясает сильнейший удар. Лоб в лоб в «Мерседес» врезается легковушка «Митсубиси Лансер», которая ехала в сторону Черемхова. Удар был такой силы, что оба автомобиля, разлетевшись в разные стороны, оказались в кювете.

- Я вместе с подругой сидел в середине салона, - рассказывает «КП-Иркутск» 25-летний пассажир маршрутки Дмитрий. - Мы возвращались в Иркутск от друзей. Вдруг слышу, водитель кричит: «Держитесь!» - и следом удар. Одна из женщин в этот момент буквально пролетела по салону. Когда оказались в кювете, сразу стали выбираться из перевернутого автобуса. Попытались разбить люк на крыше, но не смогли. Хорошо, что сразу подбежали очевидцы из других машин, разбили стекло и помогли всем выбраться. Приезда врачей мы ждали на поляне рядом с искореженными машинами.

Водитель и пассажир Митсубиси пострадали больше всего. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.

В аварии пострадали девять человек. В больницу доставили 25-летнюю женщину, которая находилась за рулем «Митсубиси», а также 26-летнего мужчину, который был на переднем сидении легковушки. Помощь медиков потребовалась и шести пассажирам автобуса. Двое пострадавших получили тяжелые травмы. Сейчас в больнице остаются четверо - трое взрослых и один ребенок.

- У меня ссадины, также повредил шею, у подруги сломана челюсть, - продолжает Дмитрий. - Еще мы очень боялись, что после аварии автобус загорится, но водитель сказал, что успел заглушить мотор и отрубить питание. Кстати, он выбрался из салона самым последним, и как только вылез, сразу потерял сознание. Больше всего досталось пассажиру «Митсубиси». Он лежал и не двигался.

Кто стал виновником ДТП, выясняют инспекторы ГИБДД. Не исключено, что причиной аварии стал выпавший снег, который превратил проезжую часть в гололед. Пассажиры также говорят, что на дороге была плохая видимость.