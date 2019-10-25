2019-10-25T07:18:05+03:00
Общество

Заполнение «Силы Сибири» газом ведется по графику

Правление ПАО «Газпром» приняло к сведению информацию о статусе реализации крупнейших инвестиционных проектов
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Центральная дожимная компрессорная станция Чаяндинского месторождения. Фото: ПАО «Газпром»Центральная дожимная компрессорная станция Чаяндинского месторождения. Фото: ПАО «Газпром»
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Компания ведет подготовку к первым трубопроводным поставкам российского газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири». По графику идет заполнение газопровода газом с Чаяндинского месторождения в Якутии. На основных объектах обустройства месторождения ведутся пусконаладочные работы. Завершено бурение 176 эксплуатационных газовых скважин — работы выполняются с опережением графика. На Ковыктинском месторождениив Иркутской области, газ которого поступит в «Силу Сибири» в начале 2023 года, полным ходом идет эксплуатационное бурение.

Важным элементом технологической цепочки поставок газа по «Силе Сибири» станет Амурский газоперерабатывающий завод — один из крупнейших в мире. В настоящее время завершается монтаж основного оборудования первых двух производственных линий, развернуты работы на третьей линии.

Освоение газовых ресурсов и формирование газотранспортной системы на Востоке России

Освоение газовых ресурсов и формирование газотранспортной системы на Востоке России

Реализуется проект расширения мощностей газопровода «Сахалин — Хабаровск — Владивосток» на участке от г. Комсомольска-на-Амуре до г. Хабаровска. Идет доставка труб большого диаметра на сварочные базы, расположенные по трассе газопровода, для сварки двухтрубных секций.

«Газпром» последовательно развивает крупный, стратегически важный для страны Ямальский центр газодобычи. На Бованенковском месторожденииготовятся к вводу финальная, шестая по счету, дожимная компрессорная станция и новые эксплуатационные скважины. Ведется работа по обустройству Харасавэйского месторождения.

Харасавэйское месторождение. Фото: ПАО «Газпром»

Харасавэйское месторождение. Фото: ПАО «Газпром»

Работы на Ямале синхронизированы с расширением Северного газотранспортного коридора. Так, строятся компрессорные мощности на газопроводе «Бованенково — Ухта — 2». На газопроводе «Ухта — Торжок — 2» ведется подготовка к вводу в эксплуатацию нового компрессорного цеха. В стадии проектирования находятся газопроводы «Бованенково — Ухта — 3» и «Ухта — Торжок — 3».

Освоение газовых ресурсов полуострова Ямал

Освоение газовых ресурсов полуострова Ямал

Завершается сварка запланированной к вводу в текущем году линейной части протяженностью около 880 км в рамках проекта развития газотранспортных мощностей в Северо-Западном регионе на участке от Грязовца до компрессорной станции (КС) «Славянская». На КС, являющейся отправной точкой для газопровода «Северный поток — 2», ведутся пусконаладочные работы.

Схема газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2»

Схема газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2»

До конца 2019 года будет введен в эксплуатацию газопровод «Турецкий поток». Завершается строительство приемного терминала в районе п. Кыйыкей на турецком побережье Черного моря. Участок берегового примыкания в России и компрессорная станция «Русская» готовы к началу эксплуатации.

Схема газопровода «Турецкий поток»

Схема газопровода «Турецкий поток»

Продолжается строительство Комплекса по производству, хранению и отгрузке сжиженного природного газа в районе компрессорной станции «Портовая».

Вопрос о статусе реализации крупнейших инвестиционных проектов будет внесен на рассмотрение Совета директоров компании.

ИСТОЧНИК KP.RU

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