Заковали в наручники и пинали лежачего: в Нижнем Новгороде полицейские избили сибиряка во время задержания

Мужчина среднего телосложения лежит на полу около входа в лифт, на руках наручники, двое крепких людей в штатском пинают его, словно мяч. Вскоре к ним подходит третий, что-то передает в руки и удаляется. Эти кадры, снятые в одном из зданий Нижнего Новгорода, сейчас обсуждают по всей стране. В центре скандала оказался 31-летний местный житель Егор Кириллов (имя и фамилия изменены. - Ред.). Это ему наносили удары, и это он обратился в Следственный комитет с заявлением об избиении. По его словам, его обидчиками стали… полицейские!

- Вообще я родом из Бурятии, в Нижний Новгород переехал 13 лет назад, - рассказал «КП-Иркутск» Егор. - В тот вечер, 12 сентября, я гостил у друга, но около девяти часов мне пришлось вновь ехать на работу. Я занимаюсь проектировкой, производством и установкой мебели. Так вот, за ночь мне нужно было покрыть лаком очередной заказ. В общем, подхожу к входной двери офиса, и тут передо мной возникают двое мужиков в гражданской одежде и как закричат: «Стоять, полиция, будем стрелять!». Я думаю, какие полицейские, да еще и без формы, может, ограбить хотят? Ну и рванул от них внутрь здания. Возле лифта они меня догнали и повалили на пол. Один держал за голову, второй застегнул наручники, потом стали пинать. После отвезли в отделение, где в присутствии понятых достали из заднего кармана брюк пакетик с наркотиками.

По словам Егора, неожиданное задержание полицейские объяснили ему примерно так: якобы он находился у оперативников в разработке как раз по подозрению в незаконном обороте наркотиков. Подкрепили доказательством, что ранее мужчина уже попадался в наркотическом опьянении.

- В начале этого года у меня действительно случился неприятный инцидент, - комментирует это Егор. - В новогодние праздники меня остановили полицейские и направили на медосвидетельствование, которое показало в моей крови наличие запрещенных веществ. Я же могу прямо сказать, что наркотики никогда не употреблял. Тогда я не стал спорить с лишением водительских прав и штрафом. Посчитал, что эти вещества могли попасть в кровь через кальян, который я курил незадолго.

Подбрасывали нижегородские полицейские Егору Кириллову наркотики или нет, в любом случае предстоит выяснить следователям. А вот то, что оперативники явно перестарались, когда задерживали мужчину, Следственный комитет уже объявил официально. После того как Егор был отпущен под подписку о невыезде (уголовное дело по статье незаконный оборот наркотиков на него все-таки было возбуждено), он вместе со своим адвокатом понес видеозапись своего избиения в Комитет против пыток, сотрудники которого сообщили об этой истории в СК. Так, через несколько дней Егор Кириллов стал не только подозреваемым, но и потерпевшим.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий», - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Нижегородской области. - Выяснилось, что вечером 12 сентября трое оперуполномоченных отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по г. Нижнему Новгороду, находясь при исполнении своих должностных обязанностей, задерживали подозреваемого в совершении преступления в сфере незаконного оборота наркотиков. Тот попытался скрыться в одном из зданий, добежал до лифта, где его и задержали полицейские. После чего заковали в наручники и нанесли множество ударов по телу.

Двоих сотрудников задержали и отправили под стражу еще 15 октября. Третий был объявлен в розыск. Его нашли спустя неделю и также отправили в изолятор. Кроме того, председатель нижегородского Комитета против пыток Игорь Каляпин написал открытое письмо министру МВД России Владимиру Колокольцеву, в котором попросил разобраться в этой ситуации и провести проверку. Так что ставить точку в этой истории рано.

- Я вообще не хотел шумихи, - заключает Егор. - Но об этой истории узнали все. Кадры моего избиения уже посмотрела моя родня, в том числе из Бурятии. Каждый день звонят, спрашивают, как я попал в эту историю.