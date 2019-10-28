Жюльен от «Саянского бройлера» - фаворит дегустации

Сколько сил требуется, чтобы порадовать гостей жюльеном? Надо приготовить курицу и грибы, потом все это обработать, красиво нарезать, сделать соус - словом, мороки часа на два. Ну и к тому же стоимость каждого ингредиента в совокупности превратит блюдо в золотое. Альтернатива? Есть!

Технологи предприятия «Саянский бройлер» приготовили для жителей Иркутской области оригинальное во всех отношениях блюдо - жюльен.

В состав продукта входят филе цыпленка-бройлера, шампиньоны, твердый сыр, грибной соус, сухие сливки, сыр моцарелла, зелень и соль. Все натуральное и уже практически готовое к употреблению.

Фото ООО «Саянский бройлер»

Рецепт приготовления жюльена

Взять филе в жюльене от «Саянского бройлера» и выложить в любые формочки или тарталетки, присыпав сыром.

Фото ООО «Саянский бройлер»

На запекание в микроволновке уйдет 2 - 3 минуты. Но помните: формы из фольги в данном случае не подойдут.

Фото ООО «Саянский бройлер»

В духовке же, используя практически любые подходящие емкости, блюдо нужно подержать минут 10 - 15, подождав пока сыр расплавится и слегка подрумянится.

Все! Блюдо можно подавать к столу! Причем, оно украсит и праздничные посиделки, и спасет в том случае, если неожиданно заглянули гости, - настоящая палочка-выручалочка!

Фото ООО «Саянский бройлер»

Важно, что срок хранения этой аппетитной новинки всего 10 дней. О чем это говорит? Во-первых, о том, что в составе нет никаких консервантов, а во-вторых, что это продукт высочайшего качества, потому что не подлежит заморозке.

Филе в жюльене продается в колбасной упаковке массой до 500 граммов в охлажденном виде.

К слову, жюльен был представлен на «Агропромышленной неделе» в Сибэкспоцентре. Все желающие могли его продегустировать в павильоне «Саянского бройлера».

- Пробуют и тут же покупают, - говорят продавцы.

По достоинству оценили блюдо и гости народного фестиваля «Байкальские пельмени».

Традиционно, вот уже на протяжении многих лет, самые высшие похвалы получает охлажденная курица. А еще в начале этого года компания выпустила бедро, голень и крыло в пакетах для запекания. Продукт невероятно вкусный и так же, как и жюльен, удобен в приготовлении - запекается в духовке прямо в пакете. Получается золотистая и сочная курочная. Минимум усилий для любой хозяйки!

Филе в жюльене и бедро быстрого приготовления представили и на дегустационный конкурс «Иркутская марка», где данную продукцию высоко отметило компетентное жюри, присудив золотые медали.

А весной на выставке «Сибпродовольствие» золотую медаль получила голень в пакетах для запекания.

НА ЗАМЕТКУ!

Филе куриное для запекания в жюльене можно приобрести в фирменных магазинах «Саянского бройлера».

Адреса легко уточнить по бесплатному номеру 8-800-77-00-503.

https://www.s-broiler.ru/

Народный фестиваль "Байкальские пельмени - 2019" ООО "Саянский бройлер".

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