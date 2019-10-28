2019-10-28T12:15:21+03:00
Общество

В Иркутской области бизнес поддерживают всесторонне

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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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Стать предпринимателем и ни от кого не зависеть, работать на себя, в удобное время – это ли не мечта многих современных людей? Но почему-то большинство таких мечтателей считает, что начать свое дело очень сложно, а если это и сделать, то неизбежно начнется череда проблем: бизнес будут душить налогами и проверками, о прибыли придется забыть и в сложной ситуации никто не поможет, а наоборот, все будут стараться вырыть яму поглубже. Эти стереотипы давно и прочно укоренились в сознании наших сограждан. Сломать их призван проект «Популяризация предпринимательства», который является частью нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Основные его задачи: формирование положительного образа бизнесмена и повышение лояльности гражданского общества к предпринимательству в целом; выявление способностей к бизнесу и вовлечение в предпринимательскую деятельность лиц, имеющих потенциал и мотивацию к созданию своего дела; информирование целевой аудитории о реализации национального проекта, а также о мерах государственной поддержки и возможностях создания и развития бизнеса.

В Иркутской области проект «Популяризация предпринимательства» национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» реализует фонд «Центр поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Иркутской области» при поддержке Министерства экономического развития Иркутской области и Минэкономразвития России.

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Сегодня в Приангарье создано несколько институтов поддержки предпринимательства - как финансовых, так и нефинансовых. В Иркутске до конца года должен быть создан первый в регионе центр «Мой бизнес», который объединит под одной крышей фонд «Центр поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Иркутской области», Иркутский областной гарантийный фонд, Фонд микрокредитования Иркутской области. Здесь же откроются 10 окон МФЦ, представительства Пенсионного фонда, налоговой службы, банков, АО «Особые экономические зоны», а также бизнес-омбудсмена Иркутской области.

Кроме того, в центре «Мой бизнес» будут открыты коворкинг-зоны, выставочный зал для иностранных делегаций, Центр молодежного инновационного творчества.

В центре «Мой бизнес» в формате одного окна можно будет решить вопросы по ведению или открытию своего дела. Главная задача - максимально упростить создание нового бизнеса и снизить барьеры на пути его развития.

Центр «Мой бизнес» в Иркутске будет оказывать целый комплекс услуг для малого и среднего предпринимательства региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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