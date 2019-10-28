2019-10-28T12:30:07+03:00
Общество

Кто помогает предпринимателям Приангарья

Фонд «Центр поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Иркутской области»
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Кто помогает предпринимателям Приангарья? - Фонд «Центр поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Иркутской области»Кто помогает предпринимателям Приангарья? - Фонд «Центр поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Иркутской области»
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Работает в регионе с 2013 года. Сегодня в его составе 5 центров: поддержки предпринимательства и экспорта, кластерного развития, инжиниринга, сертификации, стандартизации и испытаний.

Фонд оказывает информационные и образовательные услуги. Обратившись к его специалистам, можно получить консультации по различным аспектам предпринимательской деятельности: по бухучету, финансовым, юридическим вопросам и т. д. К слову, консультации проводятся на всей территории области. И если раньше предпринимателей чаще всего интересовал вопрос, где взять деньги, то сейчас они все больше спрашивают о том, как правильно построить бизнес-модель и как успешно вести свое дело. Кстати, о том, где взять деньги, в фонде тоже с удовольствием расскажут.

Адрес: г. Иркутск, ул. Рабочая, 2а/4, оф. 421

Тел. (3952) 43-64-54

Эл. почта: cpp-irkobl@mail.ru

Сайт: irk-cpp.ru

- Центр поддержки предпринимательства

Является структурным подразделением Фонда ЦПП в Иркутской области. Центр предоставляет субъектам малого и среднего предпринимательства консультационные услуги по различным направлениям предпринимательской деятельности, проводит семинары, конференции, форумы, круглые столы; организует и реализует специальные программы; обеспечивает участие предпринимателей в выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятиях на территории России в целях продвижения товаров или услуг, развития предпринимательской деятельности, в том числе стимулирования процесса импортозамещения.

Адрес: г. Иркутск, ул. Рабочая, 2а/4, оф. 421

Тел. (3952) 43-64-54

Эл. почта: cpp-irkobl@mail.ru

Сайт: irk-cpp.ru

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- Центр кластерного развития

Основная цель деятельности - создание условий для эффективного взаимодействия предприятий - участников территориальных кластеров, учреждений образования и науки, некоммерческих и общественных организаций, органов государственной власти и местного самоуправления, инвесторов в интересах развития территориального кластера, обеспечение реализации совместных кластерных проектов.

Адрес: г. Иркутск, ул. Рабочая, 2а, оф. 436

Тел. (3952) 43-64-62

Эл. почта: info@irkcluster.ru

Сайт: irkcluster.ru

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- Центр стандартизации, сертификации и испытаний

Центр предназначен для технологической поддержки машиностроительных предприятий Иркутской области с целью развития применения ими инновационных технологий и повышения готовности как поставщиков высокотехнологичной продукции и услуг, в том числе для решения задач авиастроения. ЦССИ выступает связующим звеном между крупным производственным бизнесом и субъектами малого и среднего предпринимательства региона и оказывает последним поддержку для повышения их производственного уровня, развития системы менеджмента качества и вывода на рынок новых продуктов.

Адрес: г. Иркутск, ул. Рабочая, 2а/4, оф. 407

Тел. (3952) 78-25-53

Эл. почта: mail@ciskp.ru

Сайт: ciskp.ru

- Региональный центр инжиниринга

Основной целью деятельности является повышение технологической готовности малых и средних производственных предприятий за счет оказания услуг консалтинга, содействия в разработке технологических процессов и решении проектных, инженерных и организационно-внедренческих вопросов.

Адрес: г. Иркутск, ул. Рабочая, д. 2а, офис 420

Тел. (3952) 43-64-71

Эл. почта: info@rci38.ru

Сайт: rci38.ru

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- Центр поддержки экспорта

В 2018 году на базе фонда «Центр поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Иркутской области» создан Центр поддержки экспорта. Цель создания - оказание информационно-аналитической, консультационной и организационной поддержки внешнеэкономической деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, содействие привлечению инвестиций и выходу на международные рынки. Кроме того, деятельность Центра поддержки экспорта направлена на популяризацию экспортной деятельности, сбор и распространение информации об экспортных возможностях и соответствующих инвестиционных потребностях предпринимательства на уровне всей Иркутской области.

Адрес: г. Иркутск, Рабочая, 2а/4, офис 421

Тел. (3952) 43-64-54

Эл. почта: info@export38.ru

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ИСТОЧНИК KP.RU

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