Где взять деньги на развитие бизнеса
- Иркутский областной гарантийный фонд
В этом году Иркутскому областному гарантийному фонду исполняется 10 лет. Это именно финансовый институт поддержки бизнеса, но он не дает предпринимателям «живых» денег, а выступает поручителем и предоставляет гарантии банкам. За 10 лет фонд поддержал порядка 900 предпринимателей.
Поручительство фонда составляет до 70% от суммы кредита, банковской гарантии, лизинга в качестве залогового обеспечения.
В последнее время все чаще поддержку получают производственные предприятия, в то время как раньше это в основном была сфера торговли.
С 2018 года у предпринимателей Иркутской области появилась возможность пользоваться льготным лизингом. Все началось с того, что Правительством РФ были созданы четыре региональные лизинговые компании. Они предоставляют льготные условия: 6% годовых при покупке оборудования российского производства, 8% годовых - при приобретении импортных машин и техники.
Адрес: г. Иркутск, ул. Рабочая, 2а/4, оф. 501
Тел. (3952) 25-85-20
Эл. почта:: info@fondirk.ru
- Фонд микрокредитования Иркутской области»
Начиная с 2016 года Фонд микрокредитования Иркутской области выдал около 650 займов на общую сумму более 940 млн рублей.
Фонд поддерживает малый и средний бизнес в регионе. Его услугами пользуются предприниматели из большинства муниципальных образований Приангарья.
В приоритетном порядке займы получают компании, работающие в сферах производства, строительства, сельского хозяйства и туризма, так как эти виды деятельности напрямую влияют на инвестиционную привлекательность региона.
На развитие дела можно получить до 5 млн рублей под 5 - 10% годовых.
Чтобы получить микрозайм, нужно предоставить пакет документов, в том числе через МФЦ. Полный список необходимых бумаг можно найти на сайте фонда: mfoirk.ru.
Фонд проверит документы на отсутствие исполнительных производств, неисполненных решений суда, задолженности по налогам и сборам, обременения или ограничений в отношении предлагаемого в качестве обеспечения имущества.
Затем будет проведен осмотр места ведения бизнеса и предмета или объекта залога, после чего последует подписание договора микрозайма. Деньги перечислят на расчетный счет заемщика.
Адрес: г. Иркутск, бул. Гагарина, 40, офис 100
Тел. (3952) 34-33-29
Эл. почта: k@mfoirk.ru
- Фонд развития промышленности Иркутской области
Государственный фонд развития промышленности создан в соответствии с распоряжением правительства Иркутской области от 7 ноября 2016 года № 651-рп в целях создания и развития современной промышленной инфраструктуры, инфраструктуры поддержки деятельности в сфере промышленности на территории Иркутской области.
В настоящее время фондом предлагаются две программы льготного заемного финансирования со ставками 5%, 3% и 1% годовых.
Адрес: г. Иркутск, ул. Свердлова, 10, оф. 8 - 16
Тел. (3952) 71-60-85 (бесплатная консультация)
Эл. почта: info@frpirk.ru
Сайт: frpirk.ru
- Корпорация развития Иркутской области
Акционерное общество «Корпорация развития Иркутской области» занимается реализацией инвестиционных проектов на территории Приангарья. Главная задача КРИО – помочь всем заинтересованным сторонам - от государства до частного инвестора - создать успешно работающие производства, которые дадут новые рабочие места, увеличат ВРП и упрочат репутацию Иркутской области как региона с надежным инвестиционным климатом, открытого для сотрудничества.
Направления деятельности корпорации:
- создание и управление индустриальными парками на территории области,
- разработка и реализация инвестиционных проектов,
- организация финансирования инвестиционных проектов,
- обеспечение реализации социальных проектов на принципах государственно-частного партнерства,
- продвижение инвестиционных возможностей и проектов региона в России и за рубежом.
Отраслевое управление корпорацией возложено на Министерство экономического развития Иркутской области. 100% акций КРИО находятся в собственности Министерства имущественных отношений региона.
Адрес: г. Иркутск, ул. Свердлова, 10, оф. 8, 12
Тел. (3952) 225-588
Эл. почта: irkutsk@aokrio.ru
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