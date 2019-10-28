Где взять деньги на развитие бизнеса

- Иркутский областной гарантийный фонд

В этом году Иркутскому областному гарантийному фонду исполняется 10 лет. Это именно финансовый институт поддержки бизнеса, но он не дает предпринимателям «живых» денег, а выступает поручителем и предоставляет гарантии банкам. За 10 лет фонд поддержал порядка 900 предпринимателей.

Поручительство фонда составляет до 70% от суммы кредита, банковской гарантии, лизинга в качестве залогового обеспечения.

В последнее время все чаще поддержку получают производственные предприятия, в то время как раньше это в основном была сфера торговли.

С 2018 года у предпринимателей Иркутской области появилась возможность пользоваться льготным лизингом. Все началось с того, что Правительством РФ были созданы четыре региональные лизинговые компании. Они предоставляют льготные условия: 6% годовых при покупке оборудования российского производства, 8% годовых - при приобретении импортных машин и техники.

Адрес: г. Иркутск, ул. Рабочая, 2а/4, оф. 501

Тел. (3952) 25-85-20

Эл. почта:: info@fondirk.ru

- Фонд микрокредитования Иркутской области»

Начиная с 2016 года Фонд микрокредитования Иркутской области выдал около 650 займов на общую сумму более 940 млн рублей.

Фонд поддерживает малый и средний бизнес в регионе. Его услугами пользуются предприниматели из большинства муниципальных образований Приангарья.

В приоритетном порядке займы получают компании, работающие в сферах производства, строительства, сельского хозяйства и туризма, так как эти виды деятельности напрямую влияют на инвестиционную привлекательность региона.

На развитие дела можно получить до 5 млн рублей под 5 - 10% годовых.

Чтобы получить микрозайм, нужно предоставить пакет документов, в том числе через МФЦ. Полный список необходимых бумаг можно найти на сайте фонда: mfoirk.ru.

Фонд проверит документы на отсутствие исполнительных производств, неисполненных решений суда, задолженности по налогам и сборам, обременения или ограничений в отношении предлагаемого в качестве обеспечения имущества.

Затем будет проведен осмотр места ведения бизнеса и предмета или объекта залога, после чего последует подписание договора микрозайма. Деньги перечислят на расчетный счет заемщика.

Адрес: г. Иркутск, бул. Гагарина, 40, офис 100

Тел. (3952) 34-33-29

Эл. почта: k@mfoirk.ru

- Фонд развития промышленности Иркутской области

Государственный фонд развития промышленности создан в соответствии с распоряжением правительства Иркутской области от 7 ноября 2016 года № 651-рп в целях создания и развития современной промышленной инфраструктуры, инфраструктуры поддержки деятельности в сфере промышленности на территории Иркутской области.

В настоящее время фондом предлагаются две программы льготного заемного финансирования со ставками 5%, 3% и 1% годовых.

Адрес: г. Иркутск, ул. Свердлова, 10, оф. 8 - 16

Тел. (3952) 71-60-85 (бесплатная консультация)

Эл. почта: info@frpirk.ru

Сайт: frpirk.ru

info@frpirk.ru

- Корпорация развития Иркутской области

Акционерное общество «Корпорация развития Иркутской области» занимается реализацией инвестиционных проектов на территории Приангарья. Главная задача КРИО – помочь всем заинтересованным сторонам - от государства до частного инвестора - создать успешно работающие производства, которые дадут новые рабочие места, увеличат ВРП и упрочат репутацию Иркутской области как региона с надежным инвестиционным климатом, открытого для сотрудничества.

Направления деятельности корпорации:

- создание и управление индустриальными парками на территории области,

- разработка и реализация инвестиционных проектов,

- организация финансирования инвестиционных проектов,

- обеспечение реализации социальных проектов на принципах государственно-частного партнерства,

- продвижение инвестиционных возможностей и проектов региона в России и за рубежом.

Отраслевое управление корпорацией возложено на Министерство экономического развития Иркутской области. 100% акций КРИО находятся в собственности Министерства имущественных отношений региона.

Адрес: г. Иркутск, ул. Свердлова, 10, оф. 8, 12

Тел. (3952) 225-588

Эл. почта: irkutsk@aokrio.ru