Полезные онлайн-сервисы
10 бесплатных государственных сервисов
1. Узнать сведения о банкротстве организации или ИП
Поиск возможен как среди организаций, так и среди индивидуальных предпринимателей. В рубрике «Сообщения» публикуются сведения о процессе банкротства: собраниях кредиторов, проведении торгов, судебных актах.
2. Узнать сведения об организациях, находящихся в процессе ликвидации
В журнале «Вестник государственной регистрации» публикуются официальные сообщения о ликвидации и реорганизации юридических лиц, о приобретении доли более 20% уставного капитала, сведения о чистых активах, сообщения индивидуальных предпринимателей, информация об отмене выданных доверенностей.
3. Проверка по списку недействительных, утраченных, похищенных паспортов
сервисы гувм.мвд.рф
Здесь можно проверить действительность паспорта гражданина РФ, а также разрешений на работу и патентов лиц, не являющихся российскими гражданами. Тут же можно узнать о запрете въезда на территорию РФ.
4. Информация о проведении исполнительных производств
Служба судебных приставов публикует информацию по лицам, относительно которых ведется исполнительное производство (то есть взыскание долгов) на основании судебных актов. Можно проверить информацию как по юридическим, так и по физическим лицам. Для этого надо указать регион должника, его фамилию, наименование организации или номер исполнительного производства.
5. Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму
На Росфинмониторинг возложены функции по противодействию финансированию терроризма и легализации доходов, полученных преступным путем. На сайте есть список организаций и физических лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.
6. Справочная информация по объектам недвижимости в режиме online, информация по объектам недвижимости
Информацию об объекте недвижимости можно получить по кадастровому номеру, условному номеру или адресу. Также здесь можно узнать кадастровую стоимость объекта недвижимости и его площадь.
7. «Личный кабинет» плательщика в ПФР
Прежде всего на сайте надо выбрать свой регион, затем пройти регистрацию в «Личном кабинете». Надо указать регистрационный номер в ПФР, ИНН и адрес электронной почты. Далее - выбрать, каким способом вы хотите получить код активации для входа в кабинет.
«Личный кабинет» плательщика ПФР позволяет получать электронную справку о состоянии расчетов с фондом, провести предварительную сверку отчетности РСВ-1, получить реестр платежей, оформить платежное поручение или квитанцию на уплату страховых взносов.
8. Общероссийские классификаторы занятий, профессий рабочих, должностей служащих, миграционные квоты
Здесь вы можете узнать коды в общероссийском классификаторе занятий, профессий рабочих, должностей служащих. Точные названия занятий и профессий в соответствии с этими классификаторами потребуются при составлении трудового договора и других кадровых документов. А вопрос миграционных квот может быть интересен, если вы намерены привлекать работников-иностранцев.
9. Сайт федеральной службы государственной статистики
На сайте Росстата есть много полезной информации: например, о потребительских ценах, ситуации на рынке труда и т. д.
10. Фонд «Центр поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Иркутской области»
Фонд оказывает консультационные, информационные и образовательные услуги; организует семинары, тренинги, круглые столы и другие мероприятия.
Адрес: г. Иркутск, ул. Рабочая, 2а/4, оф. 421
Тел. (3952) 43-64-54
Эл. почта: cpp-irkobl@mail.ru
7 полезных онлайн-сервисов
1. Калькулятор по расчету налоговой нагрузки
Инструмент пока работает в тестовом режиме. ФНС запустило его для того, чтобы налогоплательщики могли взглянуть на себя со стороны налоговых органов и адекватно оценить налоговые риски.
https://pb.nalog.ru/calculator.html
2. Навигатор мер поддержки
Дает возможность молодым предпринимателям осуществить быстрый поиск мер поддержки. При выборе нужного региона сервис направляет пользователя на сайт с полезной детализированной информацией, конкурсами для предпринимателей, бесплатными мероприятиями и другой информацией.
3. Расчет стоимости патента
Сервис помогает рассчитать сумму налога для уплаты в бюджет по одному из видов предпринимательской деятельности, в отношении которого применяется патентная система налогообложения, в выбранном субъекте РФ.
4. Проверка контрагента
С помощью этого сервиса можно проверить, есть ли ваш поставщик или подрядчик в реестре недобросовестных.
http://zakupki.gov.ru/epz/dishonestsupplier/quicksearch/search.html
5. База инвесторов
Полезный инструмент для стартапов. Поиск осуществляется по нескольким параметрам: тип инвестора, ниши, раунд инвестирования, регион. По каждому инвестору выдаются справочная информация и список проектов, в которые уже были вложены деньги.
6. Трудовой навигатор
Сервис представляет собой набор инструкций в виде пошаговой схемы действий по распространенным проблемным ситуациям, в которые попадает работодатель.
https://онлайнинспекция.рф/instructions/?role=employer
7. Сервисы правовой поддержки граждан предпенсионного возраста
Роструд запустил блок электронных сервисов правовой поддержки граждан предпенсионного возраста. С их помощью можно получить ответы на разные вопросы о трудовых отношениях, пенсионном обеспечении, трудоустройстве граждан предпенсионного возраста и таким образом избежать проблем.
ИСТОЧНИК KP.RU