Полезные онлайн-сервисы

10 бесплатных государственных сервисов

1. Узнать сведения о банкротстве организации или ИП

http://bankrot.fedresurs.ru/

Поиск возможен как среди организаций, так и среди индивидуальных предпринимателей. В рубрике «Сообщения» публикуются сведения о процессе банкротства: собраниях кредиторов, проведении торгов, судебных актах.

2. Узнать сведения об организациях, находящихся в процессе ликвидации

www.vestnik-gosreg.ru

В журнале «Вестник государственной регистрации» публикуются официальные сообщения о ликвидации и реорганизации юридических лиц, о приобретении доли более 20% уставного капитала, сведения о чистых активах, сообщения индивидуальных предпринимателей, информация об отмене выданных доверенностей.

3. Проверка по списку недействительных, утраченных, похищенных паспортов

сервисы гувм.мвд.рф

Здесь можно проверить действительность паспорта гражданина РФ, а также разрешений на работу и патентов лиц, не являющихся российскими гражданами. Тут же можно узнать о запрете въезда на территорию РФ.

4. Информация о проведении исполнительных производств

fssprus.ru

Служба судебных приставов публикует информацию по лицам, относительно которых ведется исполнительное производство (то есть взыскание долгов) на основании судебных актов. Можно проверить информацию как по юридическим, так и по физическим лицам. Для этого надо указать регион должника, его фамилию, наименование организации или номер исполнительного производства.

5. Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму

http://www.fedsfm.ru/

На Росфинмониторинг возложены функции по противодействию финансированию терроризма и легализации доходов, полученных преступным путем. На сайте есть список организаций и физических лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.

6. Справочная информация по объектам недвижимости в режиме online, информация по объектам недвижимости

rosreestr.ru

Информацию об объекте недвижимости можно получить по кадастровому номеру, условному номеру или адресу. Также здесь можно узнать кадастровую стоимость объекта недвижимости и его площадь.

7. «Личный кабинет» плательщика в ПФР

es.pfrf.ru

Прежде всего на сайте надо выбрать свой регион, затем пройти регистрацию в «Личном кабинете». Надо указать регистрационный номер в ПФР, ИНН и адрес электронной почты. Далее - выбрать, каким способом вы хотите получить код активации для входа в кабинет.

«Личный кабинет» плательщика ПФР позволяет получать электронную справку о состоянии расчетов с фондом, провести предварительную сверку отчетности РСВ-1, получить реестр платежей, оформить платежное поручение или квитанцию на уплату страховых взносов.

8. Общероссийские классификаторы занятий, профессий рабочих, должностей служащих, миграционные квоты

http://migrakvota.gov.ru/

Здесь вы можете узнать коды в общероссийском классификаторе занятий, профессий рабочих, должностей служащих. Точные названия занятий и профессий в соответствии с этими классификаторами потребуются при составлении трудового договора и других кадровых документов. А вопрос миграционных квот может быть интересен, если вы намерены привлекать работников-иностранцев.

9. Сайт федеральной службы государственной статистики

http://www.gks.ru/

На сайте Росстата есть много полезной информации: например, о потребительских ценах, ситуации на рынке труда и т. д.

10. Фонд «Центр поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Иркутской области»

http://irk-cpp.ru/

Фонд оказывает консультационные, информационные и образовательные услуги; организует семинары, тренинги, круглые столы и другие мероприятия.

Адрес: г. Иркутск, ул. Рабочая, 2а/4, оф. 421

Тел. (3952) 43-64-54

Эл. почта: cpp-irkobl@mail.ru

7 полезных онлайн-сервисов

1. Калькулятор по расчету налоговой нагрузки

Инструмент пока работает в тестовом режиме. ФНС запустило его для того, чтобы налогоплательщики могли взглянуть на себя со стороны налоговых органов и адекватно оценить налоговые риски.

https://pb.nalog.ru/calculator.html

2. Навигатор мер поддержки

Дает возможность молодым предпринимателям осуществить быстрый поиск мер поддержки. При выборе нужного региона сервис направляет пользователя на сайт с полезной детализированной информацией, конкурсами для предпринимателей, бесплатными мероприятиями и другой информацией.

http://smb.gov.ru/

3. Расчет стоимости патента

Сервис помогает рассчитать сумму налога для уплаты в бюджет по одному из видов предпринимательской деятельности, в отношении которого применяется патентная система налогообложения, в выбранном субъекте РФ.

https://patent.nalog.ru/info/

4. Проверка контрагента

С помощью этого сервиса можно проверить, есть ли ваш поставщик или подрядчик в реестре недобросовестных.

http://zakupki.gov.ru/epz/dishonestsupplier/quicksearch/search.html

5. База инвесторов

Полезный инструмент для стартапов. Поиск осуществляется по нескольким параметрам: тип инвестора, ниши, раунд инвестирования, регион. По каждому инвестору выдаются справочная информация и список проектов, в которые уже были вложены деньги.

https://rb.ru/investor/

6. Трудовой навигатор

Сервис представляет собой набор инструкций в виде пошаговой схемы действий по распространенным проблемным ситуациям, в которые попадает работодатель.

https://онлайнинспекция.рф/instructions/?role=employer

7. Сервисы правовой поддержки граждан предпенсионного возраста

Роструд запустил блок электронных сервисов правовой поддержки граждан предпенсионного возраста. С их помощью можно получить ответы на разные вопросы о трудовых отношениях, пенсионном обеспечении, трудоустройстве граждан предпенсионного возраста и таким образом избежать проблем.

https://онлайнинспекция.рф/pensioner