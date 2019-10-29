2019-10-29T06:46:35+03:00
Дом. Семья

Собаке и щенкам, которых дети едва не убили камнями и палками в Братске, ищут дом

Четвероногих пока что пристроили в приют
Любовь АРБАТСКАЯ
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Собаке и щенкам, которых дети едва не убили камнями и палками в Братске, ищут дом. Фото: bezdomyshi_bratsk.Собаке и щенкам, которых дети едва не убили камнями и палками в Братске, ищут дом. Фото: bezdomyshi_bratsk.
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Три недели назад в Братске прогремела очередная история о жестокости к животным. В соцсетях писали, что дети издевались над рожающей собакой, кидали палки и камни. Очевидцы позвали на помощь волонтеров.

- Бедная собака, так испугалась! Скорее всего, в первый раз рожала, не успела спрятаться, - рассказала "Комсомолке" братчанка Лариса Бакиева, которая наблюдала эту картину в окно и позвонила волонтерам. - А тут еще дергают со всех сторон. Она как давай метаться в ужасе! Одного щенка случайно раздавила, а трое выжили.

Волонтеры забрали семейство и отвезли в безопасное место в лесу. Подкармливали Матрешку (так назвали собаку) и ее щенят, наблюдали, как они подрастают. Но скоро зима, на улице становится холодно, и животным нужен теплый дом.

- Мы попросили, и приют "Дружок" взял их под свое крыло, - пишут они в группе bezdomyshi_bratsk в Инстаграме. - Иначе они бы жили на улице, и кто знает, что с ними могло случиться!

В своем аккаунте волонтеры объявили сбор денег на стерилизацию собаки и взнос за содержание в приюте. Но ведь еще лучше будет, если для щенят и их мамы найдутся новые хозяева! И в комментариях сибиряки снова заинтересовались их судьбой.

- Могу взять щенка! - сразу откликнулась братчанка.

Так что у четвероногих, которые и так уже натерпелись бед, есть надежда на новую жизнь - в сытости, уюте, тепле и безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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