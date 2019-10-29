2019-10-29T10:30:35+03:00
Общество

Разыскиваются родственники Алексея Ершова, ушедшего на войну из Черемхова

Военнослужащий похоронен в братской могиле в Башкортостане
Любовь АРБАТСКАЯ
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Разыскиваются родственники Алексея Ершова, ушедшего на войну из ЧеремховаРазыскиваются родственники Алексея Ершова, ушедшего на войну из ЧеремховаФото: Анатолий ЖДАНОВ
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В следующем году исполняется 75 лет со дня Победы в Великой Отечественной войне. Братские кладбища в нашей стране все еще не изучены до конца. Возможно, многие семьи до сих пор не знают, где похоронены их предки, участники войны.

Так, в селе Шафраново, что в Башкортостане, за годы войны захоронены 352 военнослужащих. Они умерли от ран в местном эвакогоспитале или по пути в него. На месте установлена стела и памятники с именами погибших с разных уголков страны. И сейчас по всей стране ищут их родственников, чтобы в праздничный день, 9 мая 2020 года, они могли собраться в селе и вместе почтить память родных - защитников Родины.

В списке захороненных на братской могиле в Башкортостане есть и наш земляк, Алексей Антонович Ершов. Увы, известно о нем совсем немного. Родился в 1913 году, до войны жил на улице Н.Переулок в городе Черемхово. Жену его звали Ершова Е.А. Умер 31 июля 1945 года, уже после Великой Победы. Но и этих сведений может быть достаточно, чтобы узнать члена своей семьи.

Родственникам Алексея Ершова следует обращаться в редакцию "Комсомолки".

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ИСТОЧНИК KP.RU

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