Разыскиваются родственники Алексея Ершова, ушедшего на войну из Черемхова
В следующем году исполняется 75 лет со дня Победы в Великой Отечественной войне. Братские кладбища в нашей стране все еще не изучены до конца. Возможно, многие семьи до сих пор не знают, где похоронены их предки, участники войны.
Так, в селе Шафраново, что в Башкортостане, за годы войны захоронены 352 военнослужащих. Они умерли от ран в местном эвакогоспитале или по пути в него. На месте установлена стела и памятники с именами погибших с разных уголков страны. И сейчас по всей стране ищут их родственников, чтобы в праздничный день, 9 мая 2020 года, они могли собраться в селе и вместе почтить память родных - защитников Родины.
В списке захороненных на братской могиле в Башкортостане есть и наш земляк, Алексей Антонович Ершов. Увы, известно о нем совсем немного. Родился в 1913 году, до войны жил на улице Н.Переулок в городе Черемхово. Жену его звали Ершова Е.А. Умер 31 июля 1945 года, уже после Великой Победы. Но и этих сведений может быть достаточно, чтобы узнать члена своей семьи.
Родственникам Алексея Ершова следует обращаться в редакцию "Комсомолки".
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