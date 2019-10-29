2019-10-29T13:51:45+03:00
Дом. Семья

Сибирскую лайку, которую собирались усыпить, «удочерил» врач из Австрии

Собака обрела новую семью за 7 тысяч км от Иркутска
Татьяна ВАН-ТЮ-ВЕН
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Очаровательной сибирской лайке Еве нашли дом в Европе. Фото: с социальных сетей иркутских волонтеров.Очаровательной сибирской лайке Еве нашли дом в Европе. Фото: с социальных сетей иркутских волонтеров.
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Очаровательная Ева – самоед в белоснежной шубке, казалось, была обречена на печальную судьбу. У пса сломан позвоночник, ветеринары предлагали усыпить бедняжку. Но неожиданно собаке нашли дом в… Европе и шанс на полное выздоровление. Под опеку сибирскую лайку взяла врач-реабилитолог из Австрии.

А началась эта история довольно хорошо. Щенок пять лет жил в иркутской семье. Хозяева Еву любили, заботились, играли. Пока в один из сентябрьских дней на прогулке… не сбила машина.

МРТ, рентген, анализы... И словно приговор: сломан позвоночник. Будем усыплять?–спросили хозяев ветеринары. Семья категорически ответила «нет», возили питомца в клиники, и даже сделали коляску, на которой Ева передвигалась. Зимой для удобства колеса меняли на лыжи. Собака училась жить заново.

Только через некоторое время Еву отдали в гостиницу при приюте для собак. Говорят, так сложились обстоятельства. Только любимицу хозяева навещали и обеспечили ей хороший уход, оплачивали содержание. Однако видели, что очаровательной малышке не хватает общения и внимания.

Как тоскует Ева заметили и волонтеры приюта. Получив добро от владельцев собаки, они стали через социальные сети искать передержку. Один из постов увидела иркутянка Светлана. Хозяева были не против.

- Мы с мужем решили взять Еву, чтобы только помыть, но отдать уже не смогли, - рассказывает Светлана.–Мы ее полюбили, но все же не могли оставить дома надолго. У нас у самих есть собака и тоже самоед. Они требуют очень большого внимания и заботы.

Так, волонтеры продолжали искать Еве постоянный дом. Как оказалась, для помощи собакам породы самоед существуют благотворительные фонды. Сначала вышли на московский, в нем подсказали, о немецком фонде. Кто бы мог подумать, но новый хозяин нашелся! Да где? В Европе!Сибирячка Ева очень понравилась врачу из Австрии.

Сейчас Ева в Москве, через несколько дней отправится в Германию, а уже от туда в Австрию в новый дом. Фото: с социальных сетей благотворительного фонда "Самоед Хейлп"."

Сейчас Ева в Москве, через несколько дней отправится в Германию, а уже от туда в Австрию в новый дом. Фото: с социальных сетей благотворительного фонда "Самоед Хейлп"."

Оставалось дело за малым - переправить пса из Сибири в Европу. Иркутские волонтеры объявили сбор, опять же через соцсети. На бокс для перелета, на билет на самолет, на передержку в столице до отправки в Германию, документы, - все это требовало денег. Но средства смогли собрать за сутки! Следующим шагом стал поиск попутчика до Москвы. Его нашли в течение недели и сибирячка Ева отправилась в Первопрестольную.

А уже на днях 6-летняя лайка полетит в Германию, а оттуда к новой хозяйке – в Австрию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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