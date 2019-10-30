Погода на ноябрьские праздники в Иркутске: 2 ноября потеплеет до +12, а в День народного единства подморозит

Осталось совсем чуть-чуть до мини-каникул! В понедельник, 4 ноября, вся страна отмечает День народного единства, так что вместо двух выходных у нас будет целых три свободных дня. Чем заняться, как отдохнуть? Всех интересует на ноябрьские праздники в Иркутске. Многие, наверняка, уже запланировали загородные поездки – на Байкал, в горы, ну или хотя бы прогулки по городу. Так вот, учтите, что выбираться на природу лучше всего в субботу. В первый день отдыха небесная канцелярия сулит в Иркутске и окрестностях по-осеннему теплую погоду. Неожиданно, но тепло будет и на севере.

- Днем воздух прогреется до +7…+12 градусов, - говорит начальник отдела метеорологических прогнозов Иркутского гидрометцентра Анна Бабанова. – На улице будет очень тепло и хорошо, никаких осадков, ветерок легкий, юго-восточный. А вот в воскресенье, 3 ноября, погода испортится, придет холодный фронт. Ночью подморозит до 0… -3 градусов, днем столбик термометра поднимется, но ненамного – максимум до 0…+5 градусов. Во второй половине дня подует холодный северо-западный ветер, с порывами до 12-18 метров в секунду. И начнется снегопад.

Так что, если собрались отдыхать на свежем воздухе в этот день - одевайтесь потеплее, не забывайте дома шапки и шарфы, чтобы не простыть. В День народного единства ветер стихнет. Тем не менее,надо учитывать - на ноябрьские праздники в Иркутске уже скорее зимняя, чем осенняя. Так что температура в День народного единства, 4 ноября, упадет ночью до -4.. -9 градусов, а днем – до 0… -5.

Ну а на севере Иркутской области, то есть в Усть-Куте и Усть-Илимске, такого тепла, конечно, не ожидается. В субботу, 2 ноября,пойдет легкий снег, а в следующие два дня похолодает до -5…-10.