2019-10-30T10:29:54+03:00
Общество

Погода на ноябрьские праздники в Иркутске: 2 ноября потеплеет до +12, а в День народного единства подморозит

Так что поездки на природу жителям Иркутска лучше планировать на субботу, такова погода на ноябрьские праздники
Любовь АРБАТСКАЯ
Поделиться:
Погода на ноябрьские праздники в Иркутске: 2 ноября потеплеет до +12, а в День народного единства подморозитПогода на ноябрьские праздники в Иркутске: 2 ноября потеплеет до +12, а в День народного единства подморозитФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Изменить размер текста:

Осталось совсем чуть-чуть до мини-каникул! В понедельник, 4 ноября, вся страна отмечает День народного единства, так что вместо двух выходных у нас будет целых три свободных дня. Чем заняться, как отдохнуть? Всех интересует на ноябрьские праздники в Иркутске. Многие, наверняка, уже запланировали загородные поездки – на Байкал, в горы, ну или хотя бы прогулки по городу. Так вот, учтите, что выбираться на природу лучше всего в субботу. В первый день отдыха небесная канцелярия сулит в Иркутске и окрестностях по-осеннему теплую погоду. Неожиданно, но тепло будет и на севере.

- Днем воздух прогреется до +7…+12 градусов, - говорит начальник отдела метеорологических прогнозов Иркутского гидрометцентра Анна Бабанова. – На улице будет очень тепло и хорошо, никаких осадков, ветерок легкий, юго-восточный. А вот в воскресенье, 3 ноября, погода испортится, придет холодный фронт. Ночью подморозит до 0… -3 градусов, днем столбик термометра поднимется, но ненамного – максимум до 0…+5 градусов. Во второй половине дня подует холодный северо-западный ветер, с порывами до 12-18 метров в секунду. И начнется снегопад.

Так что, если собрались отдыхать на свежем воздухе в этот день - одевайтесь потеплее, не забывайте дома шапки и шарфы, чтобы не простыть. В День народного единства ветер стихнет. Тем не менее,надо учитывать - на ноябрьские праздники в Иркутске уже скорее зимняя, чем осенняя. Так что температура в День народного единства, 4 ноября, упадет ночью до -4.. -9 градусов, а днем – до 0… -5.

Ну а на севере Иркутской области, то есть в Усть-Куте и Усть-Илимске, такого тепла, конечно, не ожидается. В субботу, 2 ноября,пойдет легкий снег, а в следующие два дня похолодает до -5…-10.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Министр правительства и руководитель Департамента здравоохранения Хрипун Алексей Иванович: борьба с онкологическими заболеваниями – приоритет медицины Москвы
В Москве проходит традиционная акция скрининга рака молочной железы, приуроченная к Всемирному дню борьбы с раком груди
Как губернатор и его Семья стали Хозяевами региона. Но споткнулись о маленького прокурора
Обозреватель «КП» Владимир Ворсобин - об истории, которая могла произойти в любой области и республике страны. И во многих - происходит. Поэтому каждый наверняка увидит (полностью или штрихами) здесь и отражение своего региона
Новости 24
Шесть медалей привезли домой тяжелоатлеты из Иркутской области
Концерт рок-группы "Чиж и Ко" отменили в Иркутске
Хозяйка "резиновой квартиры" из Иркутска прописала в своем жилье больше 20 человек
Сибиряка задержали по подозрению в хранении наркотиков
Смерть на свидании: попытка сибирячки найти суженого через интернет закончилась ее убийством
В ТПП Восточной Сибири прошло заседание Комитета по охране труда и промышленной безопасности
В Братске отметили день рождения комсомола
Фермер из Иркутской области оштрафован на 150 тысяч рублей за мошенничество с субсидиями
Больницу в селе Олонки Иркутской области капитально отремонтируют до конца года
35 населенных пунктов остались без света из-за сильного ветра в Иркутской области
Сильным ветром сорвало крышу на многоквартирном доме в Иркутской области
Спортсмен из Иркутской области победил на международном турнире по вольной борьбе
Сбил женщину и скрылся: в Вихоревке разыскивают водителя черного авто с белой дверью
Умер иркутский композитор Владимир Зоткин
Иркутский «Ермак» проиграл «Рязани» в домашнем матче
В Иркутске спасатели нашли затонувший в Ангаре автомобиль
Метель и сильный ветер ожидается в некоторых районах Иркутской области 30 октября
Иркутянка Влада Брем получила титул «Королева Планеты»
В Братске прошел фестиваль национальных культур
Форум социального предпринимательства пройдет в Иркутске
Пришли под видом клиентов: в Иркутске поймали должника через сайт объявлений