Акробатика в Иркутске: это вам не цирк

Как вы представляете себе акробатику? Наверное, сразу приходят на ум головокружительные трюки артистов, которые они выполняют без страховки под куполом цирка. Но это представление не совсем верно. Конечно, акробаты выступают в представлениях, заставляя зрителей невероятными постановками переживать страх, восторг и радость. Признаемся, это только верхушка айсберга. На самом деле направление очень популярно и в спортивной среде, поскольку его используют в своей подготовке и футболисты, и баскетболисты, и даже борцы! Поэтому если вы еще не знаете, в какую секцию отдать ребенка, обязательно обратите внимание на спортивную акробатику.

Что же это за вид спорта? Он зародился в Древней Греции за несколько веков до начала нашей эры. На археологических раскопках эллинских городов часто находили предметы с изображением акробатов и акробаток, которые изгибались самым причудливым образом. Затем направление полюбили артисты балаганов и бродячих цирков, развлекая головокружительными трюками гостей.

Спортивное сообщество впервые обратило внимание на акробатику совсем недавно - в начале XX века. Именно тогда, в 1932 году, она была впервые представлена на Олимпийских играх, которые тогда проходили в Лос-Анджелесе. А профессиональная федерация по спортивной акробатике появилась и вовсе в 1970-е годы. У нее есть несколько видов - одиночная, парная и групповая. В первом случае атлет выполняет сложные элементы в прыжке, разбегаясь на специальной дорожке длинной 30 метров. Во втором и третьем случаях группа спортсменов прыгает, бегает, залезает друг на друга и чуть ли не формирует пирамиду - и за всем этим можно наблюдать, разинув рот от удивления.

С малых лет

- Оптимальный возраст для начала занятий акробатикой - 5 - 6 лет, - рассказывает тренер по спортивной акробатике Государственного училища олимпийского резерва Анна Ступина. - Когда дети приходят к нам, невозможно сразу сказать, у кого из них есть способности. На этот вопрос можно ответить, когда малыш пройдет этап начальной подготовки. Обычно он длится около двух лет. Если окажется, что юному атлету не хватает природной координации, лучше обратить внимание на другой вид спорта.

Чтобы начать заниматься спортивной акробатикой, ребенку не нужно никакой специальной подготовки - всему научат в секции. Но на физический уровень малыша тренеры все же посмотрят: проверят, как он бегает, отжимается, прыгает в длину, выполняет наклоны. Как правило, с таким набором упражнений проблем у детей не возникает. Помимо этого наставники также обращают внимание на подвижность суставов будущего спортсмена и на то, есть ли у него природное чувство толчка.

Что наверняка порадует родителей, так это то, что не придется особо тратиться на экипировку: балетки, шорты, футболка - вот и все, что нужно на первом этапе. Ну а если ребенок начнет показывать результаты, конечно, о красивом костюме для акробатического номера позаботиться придется! Соревнования - определенный уровень!

Перед тренировками - заключение врача

Обращаем внимание, акробатика - вид спорта, который не может навредить вашему чаду. Ни один тренер не попросит малыша выполнить сложное упражнение на первом же занятии. Сначала с детьми занимаются общефизической подготовкой, затем учат простым прыжкам, и только потом из этих простых движений складываются более сложные элементы.

К слову, акробатика полезный вид спорта! Спустя несколько занятий заметите, как у дочки или сына выправилась, выпрямилась походка. Также упражнения помогают укрепить мышцы и связки, а постоянные прыжки улучшат вестибулярный аппарат.

- Наши занятия работают на координацию, гибкость и скоростные качества - то есть дети получают комплексное развитие, - добавляет Анна Ступина. - Также занятия дают умение работать в коллективе и прививают силу воли, ведь физическое упражнение всегда надо делать через какое-то усилие. Немаловажную роль играет поддержка родителей, ведь дети - это их отражение. Если они настроены и постоянно разговаривают со своим ребенком о том, что заниматься нужно для того, чтобы быть здоровым, то и сам малыш уже идет в секцию с удовольствием.

Конечно, в любом виде спорта не обойтись без противопоказаний по состоянию здоровья. Поэтому прежде чем записать дочь или сына в секцию по спортивной аэробике, советуем показать его врачу. Исключить наличие болезней сердца, опорно-двигательного аппарата и нервной системы жизненно необходимо. Также в этот вид спорта не рекомендуют идти детям с близорукостью. Как только вы получите справку, что ваш малыш здоров, смело отправляйтесь на первое занятие.

Как правило, в Иркутске секции по спортивной аэробике никогда не пустуют. И родители, и дети проявляют к этому виду спорта живой интерес. Однако с возрастом ребятам становится сложнее совмещать занятия в секции с учебой в школе и другими дополнительными занятиями. А у кого-то в переходном возрасте снижается гибкость, и он уже просто не может выполнять нормативы, которые легко давались в детстве. А если у вашего ребенка со временем пропал интерес - не беда, ведь с опытом посещения занятий по акробатике его с удовольствием возьмут в любой другой вид спорта!

КОНКРЕТНО

Куда идти

* Государственное училище олимпийского резерва

ул. Байкальская, 267

тел. 8-914-892-68-40

* Семейный центр Fontan

мкр-н Университетский, 46

тел. (3952) 74-04-44

* Спортивный клуб «Ника»

ул. Станиславского, 13а

тел. 8-914-874-54-47

* Студия танцев «Шу студия»

ул. Лермонтова, 136/1

тел. (3952) 74-35-95

* Фитнес-клуб World Class

пр. Жукова, 13, к. 1

тел. (3952) 70-75-00

* Студия танца и фитнеса Dance’n’Beat

ул. Коммунистическая, 65а

тел. (3952) 64-93-49

* Дом детского творчества № 2

ул. Алмазная, 18

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