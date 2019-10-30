Полицейский из Ангарска поборется за звание лучшего в конкурсе «Народный участковый - 2019»

Олег Демидов работает участковым уполномоченным в первом отделе полиции г. Ангарска. На службе его не раз поощряло руководство - за ответственность, за хорошие результаты, за трудолюбие. Неудивительно, что он стал победителем регионального этапа конкурса «Народный участковый – 2019». А теперь Олег Демидов представит Приангарье в финале. За звание лучших с ним будут бороться Анискины со всей страны. Победитель получит от министра МВД России и "Комсомольской правды" досрочное звание и ключи от новенького УАЗ "Патриот".

Знакомимся с нашим претендентом на победу! Еще в детстве Олег Демидов решил, что станет полицейским. Он наблюдал за работой своего дяди, который служил опером. Тот часто брал племянника на службу, и мальчишка загорелся пойти по его стопам. После школы Олег поступил в Восточно-Сибирский институт МВД, а после окончания попал по распределению в 93-й квартал Ангарска. Здесь и работает вот уже 6 лет. В свои 28 лет участковый дослужился до капитана. Молодой офицер признается, что работа не из легких, но ею он очень гордится.

- Один из плюсов профессии - возможность помогать людям решать их проблемы и конфликты, - говорит Олег Демидов. - Считаю, что у меня получается находить общий язык с любым человеком. Например, как-то почти каждый день приходилось выезжать на один и тот же адрес, откуда постоянно поступали сообщения о громких ссорах. Оказалось, муж с женой ругались на грани развода. Нашел для супругов психолога и лично отвез на сеанс. После курса консультаций конфликты в семье прекратились. Живут вместе, все у них хорошо.

Кстати, любой участковый никогда не сидит в кабинете и не ждет, пока ему поступит сообщение о преступлении или какая-нибудь бабушка пожалуется на буйного соседа. Важна профилактика, ведь лучше предупредить. Поэтому каждый день Олег Демидов совершает поквартирный обход своих подопечных.

- Иногда даже выступаешь в роли мамы или папы, - улыбается капитан. - Да, приходится грозить пальцем. Например, на днях заставил семью вынести из квартиры мусор, потравить тараканов, чтобы соседи не жаловались. Также нужно раз в месяц проверять жителей, у которых есть дома оружие, и ранее судимых.

Несмотря на занятость, Олег Демидов успевает уделять время спорту. Его хобби - мини-футбол. Участковый является капитаном не только на службе, но и в ангарской любительской команде «Леон», которую он сам же и создал 4 года назад. Сейчас в коллективе, который выступает на всех областных соревнованиях, играют не только друзья Олега с гражданки, но и коллеги. Ну а дома Олега Демидова ждет любящая жена, которая, к слову, также служит в МВД. По званию она пока лейтенант.

Добавим, что конкурс «Народный участковый» уже 9 лет проводит МВД России вместе с «Комсомольской правдой». Голосование народное, оно проходит на сайте kp.ru с 1 по 10 ноября. В прошлом году Приангарье представлял Артур Саркисян – также участковый из Ангарска. Майор вошел в пятерку лучших, получив более 32 тыс. голосов.

- Буду стараться как минимум показать результат не хуже, - заключает Олег Демидов.

КОНКРЕТНО

Как голосовать

Поддержать нашего земляка может любой желающий. Заходите на сайт kp.ru, на страницу конкурса «Выбери лучшего участкового страны!» (можно найти через поисковик, введя это название). Проголосовать можно с помощью своих аккаунтов в социальных сетях. Все накрутки фиксируются и автоматически отсеиваются. Учитываются только голоса реальных пользователей.

Награждать троих победителей будут в МВД России, в Москве, 15 ноября накануне Дня участковых уполномоченных полиции (отмечается 17 ноября).