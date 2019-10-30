Агентство инвестиционного развития Иркутской области: Наша миссия - бизнесу помогать

Вокруг бизнес-миссий и презентаций Иркутской области много обсуждений. Некоторые упрекают организаторов в отсутствии результатов по итогам таких мероприятий, другие вообще сомневаются в их целесообразности. Мы решили задать вопрос тому, кто знает кухню изнутри — генеральному директору Агентства инвестразвития Яне Шевченко.

— Яна Алексеевна, ведь и вправду, много людей говорят «Зачем эти все презентации, деньги только тратить». «Лучше бы садик построили» — помните иркутский мем? Так может, и правда, лучше…?

— Я вам приведу один пример: в 2017 году наш сотрудник Алексей Евладов принял участие в Тепличном форуме в Москве. Не самый, казалось бы на первый взгляд, очевидный путь привлечения инвестора в нашу область? Год спустя в Агентство обратился бизнесмен, который сейчас создаёт под Саянском тепличный комплекс. Суммарные инвестиции в проект превышают 3 миллиарда рублей. И вот провели мы первичные переговоры, и я его спрашиваю: «А как вы вообще пришли в наш регион?» Он отвечает: «Да был в прошлом году на Тепличном форуме в Москве, слушал выступление вашего коллеги. Впечатлило. Провели первичные расчёты, это же всё не быстро, проанализировали рынок. И вот я к вам приехал».

Понимаете, год почти прошёл? А если бы тогда Алексей не выступил на этом форуме, не было бы у нас инвестпроекта в 3 миллиарда.

Не бывает — ну, за редким исключением, — так, чтобы через месяц после презентации или бизнес-миссии мы уже завод новый открывали. Это же бизнес. Ему нужны расчёты. Ему нужно понимание, какие у нас преференции могут быть, в том числе, по налогам. Ему нужно увидеть регион своими глазами, понять, что мы ему можем предложить в плане поддержки на уровне субъекта, в плане логистики, сбыта.

— То есть это такая лотерея — получится\не получится?

— И да, и нет. Лотерея — это Александр Корейко из «Золотого телёнка», который мечтал найти на улице кошелёк с деньгами. То есть теоретически, это, конечно, могло с ним случиться. Но довольно странно использовать такой подход, когда мы говорим о привлечении инвестора. Поэтому, разумеется, любая презентация или бизнес-миссия готовится с учётом потребностей и возможностей обеих стороны. Мы должны знать «на берегу», в чём специфика экономики, производственных отраслей той или иной страны или региона. Мы должны понимать, как это стыкуется с потребностями экономики Иркутской области. Мы должны осознавать, какие меры поддержки можем предложить потенциальному инвестору и его проекту. То есть мы должны сделать всё так, чтобы процесс делового взаимодействия был выгоден обеим сторонам.

Но даже учтя все нюансы, никто не может гарантировать, что каждое такое мероприятие увенчается успехом: есть макроэкономические факторы (разной степени внезапности), есть, в конце концов, форс-мажорные обстоятельства у самого бизнеса, когда что-то может нарушить его стройные планы.

Однако если сидеть на месте ровно, никто сам не придёт и не предложит: в нашей стране 85 субъектов федерации, и инвесторы нужны каждому. Потому что это новые рабочие места. Потому что это дополнительные налоговые поступления в бюджет. За которые внутри страны тоже идёт конкуренция. Не будем активно… не хотелось говорить «бороться», но… не будем активно бороться за инвестора — он пойдёт в тот регион, о котором ему стало известно — потому что был на его презентации, участвовал в его бизнес-миссиях, и вот уже новый тепличный комплекс приземлился где-то. Хорошо, что он приземлился у нас.

Говорить на одном языке

— Если говорить о бизнес-миссии в Италию, которая состоялась в октябре, можно ли… прогнозировать её результаты?

— Прогнозировать что-то, как я уже говорила, довольно непросто, однако те деловые переговоры, которые состоялись по завершении официальной презентации инвестпотенциала Иркутской области, делегацию настроили на позитивный лад. Надо отметить, что, когда есть возможность, мы всегда стараемся усилить делегацию и официальными лицами — это открывает соответствующие официальные двери, например, в мэрию Вероны и в Административный Совет Венето, благодаря участию заместителя председателя Правительства Антона Логашова и вице-спикера Заксобрания Ольги Носенко. Что касается представителей бизнеса, то у каждого сложились продуктивные деловые контакты. Большой интерес вызвала «Лесная технологическая компания»: её генеральный директор Александр Пекарец провёл переговоры не только о поставке готовой продукции, но и об экспорте самой технологии создания брикетированных угольных пеллетов. Известная в Иркутске ювелирная компания Orrro нашла потенциальных технологических партнёров для расширения производства. Просто бум среди участников с итальянской стороны вызвала продукция «Технологии ДКВ»: хотя в Италии есть свои лесосеки, сибирской лиственницы там не водится, и дигидрокверцитин для них — что-то «бомбическое». Удалось устроить экскурсию на сыроварное производство с полувековой историей для Алексея Тарасова, возглавляющего производителя «Иркутский сыроваръ». Иван Бутенко, бессменно руководящий детским лагерем и фестивалем «Лукоморье», посмотрел потенциальную площадку для локализации фестиваля в Италии и воспользовался возможностью пригласить к себе инвесторов по профилю организованного детского отдыха. Мэр Свирска Владимир Орноев, который активно развивает свой город не только как производственную площадку, но и как точку притяжения для различных фестивалей, получил неоценимый опыт организации таких мероприятий от законодателей европейских фестивалей, в то же время, не забывая о том, что Свирск был и остаётся одним из промышленных центров Приангарья. Ну, и мы не остались в стороне: подписали соглашение о сотрудничестве с компанией Studio Professionale Tributaristi, нашими коллегами из Венето, которые тоже занимаются сопровождением местного бизнеса.

Словом, результаты есть. Превратятся ли они в перспективы — зависит от самого бизнеса. Ну, и от нас.

— А с какими особенностями вы столкнулись в процессе подготовки и проведения бизнес-миссии?

— Вы знаете, итальянцы — очень лёгкие партнёры. Они решают всё быстро, как и организовывают. Программа нашего пребывания по инициативе принимающей стороны дополнялась даже после того, как мы прилетели: они реально нацелены на результат, и если считают, что та или иная встреча будет полезна, — не задумываясь предлагают поехать за 200 с лишним километров, чтобы она состоялась.

За всё время подготовки мероприятия мы столкнулись только с 2 нюансами, которые стоит иметь в виду: во-первых, итальянцы летом реально отдыхают — любая деловая активность там замирает до начала сентября от слова «совсем». Во-вторых, если вы хотите реально продуктивной работы — говорите на итальянском. То есть понятно, что никто из нас за 2 месяца язык не выучит, но полагаться на английский при проведении презентаций и переговоров — такой себе вариант. Так что переводчик обязателен — чтобы говорить с партнёрами на одном языке, во всех смыслах.

Фото предоставлены пресс-службой

— Вы упомянули, что в поездке участвовали официальные лица. Получается, без административного ресурса никуда, даже в Европе?

— Вы, может быть, читали, что президент Владимир Путин посетил этим летом Италию: провёл многочисленные переговоры, встречался с Папой Римским… И знаете, никто из тех глав крупнейших российских компаний, которым повезло попасть в состав бизнес-делегации в рамках этого визита, не переживал по поводу административного ресурса.

Давайте смотреть на жизнь адекватно: есть деловые коммуникации, которые мы как Агентство можем отстроить на своём уровне. И есть официальные контакты между органами исполнительной и законодательной власти, которые и облегчают нашу работу, и расширяют горизонт возможностей. Если наша власть на всех уровнях готова пойти навстречу интересами бизнеса, можно ли этим пренебрегать?

Антон Логашов, заместитель Председателя Правительства Иркутской области:

— Во время своего визита в Италию Владимир Путин подчеркнул: «Российско-итальянские отношения традиционно носят взаимовыгодный характер. Налажено взаимодействие по линии правительств, парламентов, деловых и общественных кругов. Италия — наш важный торговый партнёр». Я рад, что мы действуем в унисон с позицией первого лица государства. Тем более, что перспективы, действительно, достаточно позитивные: есть взаимный интерес со стороны деловых кругов как в выходу на новые рынки, так и к созданию совместных предприятий на территории Иркутской области. Разумеется, такие проекты получат всестороннюю поддержку со стороны Правительства региона.

Ольга Носенко, вице-спикер Законодательного Собрания Иркутской области:

— Впервые состоялась бизнес-миссия в таком формате: и представители исполнительной власти, и законодательной, и муниципальной, и предприниматели. Пожалуй, самый важный итог — это то, что объединёнными усилиями мы получили реальную заинтересованность от принимающей стороны. Все предприятия, которые участвовали, от «Лесной технологической компании» до ювелиров «Orrro», провели результативные переговоры. Итальянский бизнес выразил также большой интерес к сотрудничеству в сфере традиционного и агротуризма, совместным проектам в культурной сфере.

А наша задача, на уровне законодательной власти, — создать такие условия, которые помогут привлечь в Иркутскую область ещё большее количество иностранных компаний, имеющих намерение развивать совместный с нашими предприятиями бизнес!

Александр Пекарец, «Лесная технологическая компания»:

— Не первый раз принимаю участие в таких мероприятиях по приглашению Агентства и надеюсь, не в последний! Потому что толк есть. Это те контакты, которые в обычной жизни, через фейсбук, не заведешь. Подобные поездки — очень хороший ключ к европейскому рынку.

Марина Мищенко, «Технологии ДКВ»:

— Мы ставили перед собой задачу – познакомиться с местным рынком и оценить возможность экспорта нашей продукции. В ходе поездки были получены отличные контакты, и сейчас мы занимаемся разработкой стратегии для выхода на рынок Италии. Я совершенно уверена, что именно эта бизнес-миссия станет началом плодотворного сотрудничества между нашей компанией и итальянскими партнёрами!

Алексей Тарасов, «ИРКУТСКИЙ СЫРОВАРЪ»:

— Мы, когда начинали бизнес, действовали, можно сказать, по наитию. Конечно, перелопатили огромное количество источников, в том числе, в Интернете, когда вопрос коснулся технического оснащения производства. Но, сами понимаете, одно дело — в сети почитать, а другое — лично пообщаться с теми, кто уже в третьем поколении занимается производством сыра! Удалось увидеть всю технологическую цепочку, узнать подробности производственных процессов. Теперь думаем над обновлением оборудования, что позволит не только делать наш сыр ещё более вкусным, но и расширить ассортимент. И новые рабочие места создать, кстати. Огромное спасибо за приглашение к участию в этой бизнес-миссии. Кто хочет увидеть реальный эффект от таких мероприятий — приходите в наш магазин через несколько месяцев.

Александр Деев, «Дикая Сибирь»:

— Мы уже год сотрудничаем с Агентством, и очень приятно, что наша продукция благодаря этому получает прямой выход на зарубежных потребителей. Яна Алексеевна буквально мини-дегустации устраивает по завершении деловых встреч. Благодаря этом мы уже заключили несколько крупных контрактов. А ещё Агентство содействует в привлечении финансирования. Так что с моей точки зрения как бизнесмена подобные презентации — просто обязательная программа для развития предприятий нашего региона.

Фото предоставлены пресс-службой

Объём внешнеторговых операций Приангарья с Италией в прошлом году составил 111 миллионов евро. За год он вырос на 37%.

Объём прямых итальянских инвестиций в экономику России по состоянию на начало 2019 года превысил 4 миллиарда евро.

Согласно исследованию информационного агентства «Россия сегодня» среди всех стран Большой Семёрки наибольшее количество положительных публикаций о России —в итальянской прессе.