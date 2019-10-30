Накопительное страхование жизни: защита и приумножение

Быть защищенным от разных невзгод и иметь подушку безопасности в виде накоплений - все это реальность, воплотить которую поможет страховая компания «Колымская» с помощью программ смешанного накопительного страхования жизни. Эта услуга, между прочим, очень востребована в Европе, где без страховки не обходятся девять из десяти человек. «Колымская» разработала условия, отлично подходящие под российские реалии. А преимущество именно смешанного страхования заключается в том, что выплата происходит как при окончании срока действия договора, так и при наступлении непредвиденных обстоятельств, которые произошли в этот период.

И вот наглядный пример.

Женщина 45 лет, провизор, желает получить страховую защиту и заключает договор страхования по программе «Защита +» на 10 лет к своему юбилею и выходу на пенсию. Ежемесячный страховой взнос в компанию 900 рублей. Все эти 10 лет ее жизнь и здоровье застрахованы от несчастного случая (травмы, ушибы, ранения, переломы) на 100 000 рулей. Минимальная выплата составит 1500 рублей, а за переломы - от 10 000 рублей. И самое главное, женщина знает, что в случае ухода из жизни по любой причине ее дочь и внуки получат от страховой компании «Колымская» 100 000 рублей, независимо от того, сколько взносов она заплатила в компанию, один или несколько. Она конечно же верит и надеется, что по окончании страховки на полученную сумму отпразднует юбилей и осуществит свою мечту - отправится в северную столицу нашей родины. Кроме того, она сможет получить налоговый вычет и вернуть себе 13% уплаченных взносов.

Смешанное накопительное страхование в «Колымской» - это:

- Отличный способ накопления. Внося платежи - небольшую сумму ежемесячно или ежеквартально, вы избавляетесь от соблазна «залезть в кубышку» и взять «на время». Так никогда не накопишь - то одно, то другое. К тому же хранить дома сбережения - не самая лучшая идея, велик риск кражи. Боитесь инфляции? В ряде программ предусмотрена защита от нее. Это ежегодная индексация страховой суммы.

- Страховая защита и уверенность в завтрашнем дне. После оплаты уже первого взноса наступает полная ответственность «Колымской» за жизнь и здоровье застрахованного:

а) речь идет об ответственности по смерти от любой причины (инфаркт, инсульт, ДТП, несчастный случай, тяжелое заболевание и т.д.). Ни один банк, ни один фонд, ни одна касса взаимопомощи не дают таких гарантий! С первого дня действия договора застрахованный может быть уверен, что его семья, что бы с ним ни случилось, получит полную страховую сумму, на которую заключен договор. В практике страховой компании «Колымская» был случай, когда после уплаты первого страхового взноса в 200 рублей застрахованный скоропостижно ушел из жизни. Его вдова получила страховую сумму 200 000 рублей;

б) в каждом договоре предусмотрена ответственность страховщика в случае получения застрахованным инвалидности от несчастного случая. Выплаты по инвалидности производятся в размере 100% (1-я группа), 80% (2-я группа) и 50% (3-я группа) страховой суммы;

в) в ряде программ предусмотрены страховые выплаты в связи с временной утратой трудоспособности застрахованным в связи с травмами. В такой ситуации данные выплаты не уменьшают страховую сумму при окончании договора.

- Удобство оплаты взносов, без потери сил и времени:

а) заключив договор страхования, можно бесплатно вызвать к себе агента для оплаты взноса;

б) если договор заключается по месту работы, то взносы можно оплачивать через бухгалтерию предприятия путем удержания страхового взноса из заработной платы;

в) платежи можно производить через отделения банков и их терминалы, почтовые отделения;

г) через официальный сайт АО «СК «Колымская» www.kolm.ru.

И помните, заключая договор смешанного страхования жизни, вы обеспечиваете защиту как себе, так и близким вам людям! А как приятно получать накопленные средства!

Узнать подробнее о накопительном страховании можно на сайте www.kolm.ru.

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