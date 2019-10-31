2019-10-31T07:25:56+03:00
Происшествия

Видео смертельного ДТП в Иркутске: женщина погибла в столкновении Toyota Land Cruiser Prado и Лады

Авария произошла на объездной дороге в Ленинском районе [видео]
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Видео смертельного ДТП в Иркутске: женщина погибла в столкновении Toyota Land Cruiser Prado и Лады. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.Видео смертельного ДТП в Иркутске: женщина погибла в столкновении Toyota Land Cruiser Prado и Лады. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.
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Крупная авария произошла 31 октября на объездной дороге в Ленинском районе Иркутска. Около 10.30 часов, водитель Toyota Land Cruiser Prado, который ехал в сторону Ангарска, не справился с управлением, и на скорости сзади протаранил Ладу Икс Рей. Момент удара попал на видеорегистратор автомобилиста, который ехал во встречном направлении. Судя по кадрам, отечественная машина после столкновения превратилась в груду искореженного металла.

Видео столкновения Toyota Land Cruiser Prado и Лады в Иркутске.Видео: ГУ МВД России по Иркутской области.

- От полученных травм на месте ДТП погибла 44-летняя женщина, которая находилась за рулем Лады, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Какие травмы получил водитель Land Cruiser Prado пока неизвестно. Сейчас все подробности аварии выясняют инспекторы ГИБДД. Чтобы избежать подобных трагедий, полицейские еще раз напоминают автомобилистам Приангарья соблюдать скоростной режим как на городских дорогах, так и на трассах.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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