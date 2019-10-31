Почему в Иркутской области замужних больше чем женатых

Мужчина - глава семьи, поддержка и опора. Без сильного пола - никуда! Только так ли это? Действительно ли на десять девчонок, девять ребят? Почему женатых меньше, чем замужних? И что ставят в приоритет наши защитники? Интересно?! Специалисты Иркутскстата решили сделать занимательные расчеты и поделились ими с журналистами в преддверии Международного мужского дня, который отмечается 2 ноября.

Итак. Кавалеров в Иркутской области проживает около 1,1 млн, а дам намного больше - 1,2 млн человек. Получается, что на 1000 мужчин приходится 1164 женщины. Почему так? Ведь та же статистика говорит, что мальчишки рождаются чаще.

- Дело в том, что у парней в жизни больше риска, - поясняет руководитель Иркутскстата Ирина Иванова. - И в драки могут ввязаться, и в военных конфликтах участвуют, и на тяжелой, опасной работе трудятся.Вот и получается, что мужчины в среднем живут всего 64,6 года, то есть на 11 лет меньше, чем женщины.Так что джентльменов надо ценить и беречь.

Ну а далее изучаем шкалу ценностей наших защитников. Оказывается, во главу угла они ставят здоровье, а потом уже семью. Далее идет материальное благополучие и интересная работа, а на последнем месте - уровень образования. Все-таки многие парни трудятся на рабочих специальностях, где достаточно диплома техникума, да физической силы.

И, кстати,о семье. Если верить цифрам, то получается забавная картина: замужних леди в Иркутской области больше, чем женатых мужчин! Как такое возможно? Причина в гражданских браках. Сейчас каждый пятый сибиряк живет со своей второй половинкой без штампа в паспорте. Так вот, дамам, видимо,очень хочется чувствовать себя под защитой, поэтому они и считают себя замужними. А мужчины чаще говорят как есть: не женат. При этом в Иркутской области проживает более трех тысяч отцов-одиночек.

Ну а какой у современных мужчин образ жизни?

- Больше восьми часов в день занимает работа, - продолжает Ирина Иванова. – В отличие от женщин, у них толком нет времени заботиться о себе: каждый пятый убегает утром без завтрака и успевает покушать горячее только один раз в день.

По будням выкраивают часок на помощь по дому: надо купить продукты к ужину, прибраться, помыть посуду. Но зато в выходные дни мужья только рады посвятить время заботам по хозяйству: могут часами бродить по супермаркетам с огромным списком покупок, тщательно пылесосить и мыть полы, с удовольствием готовить угощения для любимой. Остается примерно 6,5 часов и на отдых: хотя бы раз в неделю надо сходить на тренировку, почитать книги и посмотреть кино. На телевизор и интернет есть час-полтора и в рабочие дни, но передачи и ролики – это, скорее, фон для дел по дому или работе. Вот такие они, наши дорогие мужчины.

ЦИФРЫ

В Иркутской области:

1,107 миллиона мужчин

1,289 миллиона женщин

Что главное для сильного пола?

1. Крепкое здоровье

2. Хорошая семья

3. Дети

4. Материальное благополучие

5. Интересная работа

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