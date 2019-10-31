Ново-ленинские болота в Иркутске попадут под защиту государства

Ново-Ленинские болота, так называемая "Птичья гавань", получили статус особо охраняемой территории в городе. Эти места знакомы всем, кто ездит по улицам Олега Кошевого и Трактовой через Ново-Ленинскую развязку. На площади чуть больше 200 гектаров находятся уникальные болота, которые являются естественной средой обитания массы видов братьев наших меньших. Совсем недавно краснокнижным птицам угрожало большое строительство.

- Большинство водоемов имеют искусственное происхождение и образовались в результате подтопления из-за изменения водного объекта, - поясняют в администрации Иркутска, -Изменения произошли из-за строительства железной и автомобильных дорог, а также хозяйственных и промышленных объектов на восточной границе комплекса.

Несмотря на то, что болота появились здесь искусственно, они по-настоящему уникальны.

- Далеко не каждый город может похвастаться таким большим участком поймы реки, который более-менее похож на естественный природный участок, - рассказывает орнитолог Игорь Фефелов, - еще одна ценность "Птичьей гавани" в том, что она находится практически в городе, можно доехать на автобусе и увидеть редких птиц. Это уникальное место и для всей Иркутской области. В перекрестке двух рек Ангары и Иркута в периоды миграции можно встретить до 150 видов птиц и около 75 видов остаются в этом здесь на гнездовье. Среди встречающихся здесь птиц есть черный аист, усатая синица, камышовая овсянка, большой веретенник, несколько видов орлов, утки, гуси, чайки.

Понаблюдать за птицами можно летом. Но больше всего их в периоды миграции, например с конца мая по начала июля или с конца августа по начало сентября. Зимой здесь тоже можно встретить птиц, но уже не так много. Например, белую лазоревку, она кстати, занесена в красную книгу Иркутской области.

После получения статуса особо охраняемой территории Ново-Ленинские болота обеспечат режимом особой охраны и рационального использования. Контролировать это будут местные чиновники.