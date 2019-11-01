Топ-10 вакансий в Иркутске для тех, кто хочет зарабатывать больше 150 тысяч в месяц

Не вздыхайте тяжко! Вакансии, которые предлагаются в Иркутске сегодня, дают возможность заработать и больше трехсот тысяч рублей. Да, есть и такая. Это для предложение для человека, который может создать туристический сайт для продажи горящих туров. Одно важно -эффективный. Заказчики специально оговаривают, что речь не о простом проекте. И человек, которому готовы хорошо платить, должен руководить этим направлением. То есть создать техзадание, найти разработчика, и самому принять участие в работе в этом качестве, проконтролировать его и выдать заказчику конечный продукт. Это может быть и совмещенка, и удаленка ( если вы профи, а других там не надо). Если результат понравится, то его автора будут рекомендовать на роль директора по развитию. Это весьма амбициозная задача. Но и остальные, из числа попавших в топ, не проще.

-Как и предполагалось, октябрь – один из самых активных месяцев в году для компаний и соискателей, - комментирует Елана Таращук, руководитель пресс-службы HeadHunter СФО. – Так, в этом году предложений стало больше на 15% по отношению к октябрю прошлого года, а соискателей на 15%. Кроме этого, в октябре вырос и конкурс на одно предложение, сейчас в Иркутске он составляет 5 резюме на вакансию, в сентябре эта цифра равнялась 4,5.

На втором месте в топе по зарплатам менеджер по закупкам в Китае. Ему готовы платить 200 тысяч. И требования соответствующие. Не только отличное знание китайского и русского на уровне родного ( тут, наверное, предполагается возможность занятия места не только россиянином), но и все, что полагается уметь профессионалу в этой сфере - вести переговоры с китайскими бизнесмена, заключать договоры, отправлять товар. Такого спеца найти трудно - китайский рынок очень сложен. Но ему готовы компенсировать аренду хорошего жилья в Шанхае, платить премии. Лишь бы работал.

Остальные места в топе заняли предложения со стартовой ценой от 150 тысяч. Некоторые из них такие, что человек не из этой сферы поймет только одно слово - программист. Остальное звучит так: PHP-разработчик / Middle-программист. Это предложение от охотников за головами из Владимира, сильно наслышанных о способностях наших выпускников IT . Компания, куда приглашают работать, занимается новостройками. Тем, кто готов к переезду, обещают много всего приятного.

А вот стоматолог хирург-имплантолог с той же зарплатой нужен для работы в Иркутске. Требуется опыт работы от 2 лет. Отдельно подчеркиваются высокие требования ( за такую зарплату естественно). В клинике, где нужен этот специалист "введены стандарты работы с пациентами. которые необходимо строго выполнять. В целях повышения качества оказываемых услуг: вся деятельность докторов контролируется, проводится постоянное обучение технике консультирования пациентов, и проводятся еженедельные собрания по контролю качества оказываемых услуг." Кроме того, поток пациентов очень большой. В общем, и это - для энергичного, амбициозного суперпрофи.

От 100 до 200 тысяч готовы платить системному аналитику, который выступит в роли эксперта, бизнес-консультанта по внедрению новых цифровых стандартов в строительстве. Этот человек должен иметь опыт работы с инструментами программной разработки Bentley Systems.

Вакансия с хорошей зарплатой есть и для пресс-секретаря ( это, как правило, выпускники журфаков или факультетов рекламы и PR ). Правда, придется переехать во Владивосток и там освещать деятельность морского торгового порта. Конечно, и для работы здесь по всей Сибири ищут супер-профи. Вчерашние выпускники - точно мимо. Им еще лет 10 работать в поле до такого места. В требованиях "доказанный успешный опыт работы на позиции пресс-секретаря в крупных структурах от 3 лет; английский: уровень не ниже Intermediate. ". То есть нужно привести примеры эффективности проведенных компаний по защите репутации фирмы, а не просто так. Тогда вам готовы будут платить 120 тысяч, на руки.

Кроме всех перечисленных категорий, есть практики продаж, которым готовы платить больше 100 тысяч. Правда, их придется не получать, а зарабатывать. Как региональному менеджеру, так и менеджеру активных продаж.