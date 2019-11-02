2019-11-02T12:47:47+03:00
Общество

Контрактника из Бурятии, который вытащил семью из горящего дома, представят к награде

Он шел на службу, увидел пожар и не раздумывая бросился на помощь
Анна ПОПОВА
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Контрактника из Бурятии, который спас из пожара семью с двумя детьми, представят к награде. Фото: личный архив Евгения ГрешиловаКонтрактника из Бурятии, который спас из пожара семью с двумя детьми, представят к награде. Фото: личный архив Евгения Грешилова
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Награда все-таки на шла своего героя! Помните историю о контрактнике из Бурятии Евгении Грешилове, который смог спасти из горящего дома семью с двумя детьми? Так вот, в министерстве обороны РФ обратили внимание на поступок самоотверженного военнослужащего.

- От имени командования соединения войск РХБ защиты Восточного военного округа предлагаем отметить рядового Евгения Грешилова за спасение жизни четырех человек, - сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ.

Напомним, этот случай произошел в октябре этого года в поселке городского типа Заиграево. Евгений Грешилов вышел из дома и направился было в часть, как вдруг увидел столп густого дыма, который поднимался от одного из домов. "Не нужна ли моя помощь?" - подумал Евгений и решил подойти поближе. Оказалось, что веранду и кровлю жилого дома охватило пламя, а самое страшное, что в нем в этот момент мирно спали хозяева - семья с двумя детьми, которые даже не подозревали, что в квартире что-то горит.

Сначала Евгений попытался достучаться до людей, которые оказались запертыми в горящем доме, а затем решил разбить окно. К счастью в этот момент проснулась мать, которая открыла створку и передала военнослужащему своих сыновей. Затем Евгений и подоспевший на помощь сосед Петр Сафонов помогли выбраться из комнаты, которая уже наполнилась едким дымом, женщине и ее мужу. А через некоторое время на место происшествия приехали и пожарные, которые справились с пламенем за считанные минуты. Если бы не помощь Евгения Грешилова, вся семья бы погибла от отравления угарным газом, так и не проснувшись.

Сам военный не считает себя героем - главное, что люди спасены. После того, как Евгений вытащил семью из пожара, он спокойно пришел на службу, даже не рассказав, что с ним приключилось. Но начальство все равно узнало о самоотверженном поступке контрактника, и совсем скоро его представят к награде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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