2019-11-05T13:48:57+03:00
Общество

«Катюша» - вкусные и полезные мясные полуфабрикаты из Бурятии

На «Агропромышленной неделе» восточные манты с овощами и зеленью стали хитом дегустации
Вера ОЛЬШЕВСКАЯ
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«Катюша» - вкусные и полезные мясные полуфабрикаты из Бурятии«Катюша» - вкусные и полезные мясные полуфабрикаты из БурятииФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Бурятское мясоперерабатывающее предприятие «Катюша» – постоянный участник «Агропромышленной недели» в Иркутске, обладатель медалей высших проб, признанный производитель качественной продукции. В этот раз на выставке, которая проходила в Сибэкспоцентре с 22 по 25 октября, предприятие представило новую линейку полуфабрикатов под брендом «Ёхор» и «Катюша», которые содержат овощи, зелень, печень и другие полезные для здоровья ингредиенты.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия

Новинки можно было попробовать на дегустации у павильона, к которому, между прочим, выстроилась очередь. От покупателей звучали только положительные отзывы, и это не просто слова. Гости выставки, отведав вкусных продуктов, сразу же приобретали их, чтобы порадовать близких.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия

Но прежде чем вас познакомить с новинками, уточним, что продукты из Улан-Удэ в Иркутске продаются с 2010 года. Позы, пельмени, котлеты, вареники, бифштексы разных видов можно найти в магазинах у дома или супермаркетах. Отличает бурятскую продукцию высокое содержание мяса - от 70% до 99%. В полуфабрикатах используются курица, свинина и говядина от местных фермеров. Ну а все мы знаем, как Бурятия славится животноводческими хозяйствами! Ежедневно из цеха Улан-Удэ отгружают 8 тонн продукции, которая поступает в магазины Бурятии, Иркутской области, Красноярского края и Хакасии.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия

Овощи, которые используются в полуфабрикатах, тоже от местных сельхозпроизводителей. Картофель, морковь, лук и другое - это, как и мясо, ежедневно закупается у жителей республики и потом перерабатывается на современном оборудовании. На предприятии трудятся более 150 человек. Кстати, многие полуфабрикаты изготавливаются не на машинном производстве. Вручную лепятся некоторые виды пельменей, хинкали, поз, вареников, голубцов, котлет. Все с любовью и, конечно, со строгим контролем качества.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия

Ну и, собственно, о новинках. Когда их разрабатывали технологи, то руководствовались постулатами здорового питания. И база для этого была, ведь на предприятии используется только качественное сырье и не применяется никаких вредных добавок: ни сои, ни специй, ни консервантов.

Идея новой линейки полуфабрикатов - это польза для здоровья, причем для каждого члена семьи! Например, котлеты «Гречаники». В составе гречка и говяжья печень. Согласитесь, эти продукты содержат много микроэлементов и витаминов, особенно полезны детям и пожилым. В линейке также нежнейшие картофельные зразы с лесными грибами, которые собирали в лесах Бурятии; пельмени «Весенние» с оригинальной начинкой из свежей мелко нарубленной черемши и вареного яйца.

А хит сезона - манты «Восточные» по традиционному рецепту стран Азии. Содержат очень много зелени: кинзы, базилика, листьев, укропа, смеси белого, красного и черного перца. Ароматные и аппетитные!

Также в новой линейке забайкальские «колдуны», в фарше которых содержатся свежая морковь и квашеная капуста, причем собственного приготовления (ее бережно солят и тушат в больших кастрюлях). Вареники разных видов: с черемшой, свежей капустой, брусникой, яблоками и даже с диким зеленым луком, а также мини-голубцы и купаты с печенью. Кроме того, в этом году бурятское мясоперерабатывающее предприятие «Катюша» запустило в продажу замороженную лапшу собственного производства из муки твердых сортов. Такая лапша проста в приготовлении и отлично подойдет для гарнира!

Большое внимание на производстве уделяется качеству производимой продукции. Сотрудники предприятия в каждое изделие вкладывают свой труд и частичку души. Спрашивайте о вкусных и полезных новинках для всей семьи в магазинах Иркутска!

Адреса и телефоны производства и отдела сбыта предприятия:

г. Улан-Удэ, ул. Домостроительная, 16, корпус 1, офис 2, тел./факс (3012) 29-77-35.

Офис официального дилера ООО ПП «Ёхор» в Иркутске: ул. Петрова, 62, тел. (3952) 779-545.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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