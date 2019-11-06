2019-11-06T13:12:02+03:00
Происшествия

В Чите задержаны оба сбежавших пациента психиатрической больницы

Следователи проверят работу медучреждения
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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В Чите задержаны оба сбежавших пациента психиатрической больницыВ Чите задержаны оба сбежавших пациента психиатрической больницы
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Читинским полицейским удалось по горячим следам задержать обоих сбежавших пациентов Краевой клинической психиатрической больницы имени Кандинского. Напомним, мужчины 23 и 27 лет, которые были осуждены за кражу и убийство, но признанные невменяемыми, самовольно покинули медучреждение 5 ноября. По тревоге тут же подняли все экипажи города. Кроме того, ориентировку на беглецов, находившихся на принудительном лечении, опубликовали в соцсетях. Одного из сбежавших поймали днем, 6 ноября.

- Еще через несколько часов сотрудники уголовного розыска отдела полиции «Черновский» задержали и второго беглеца, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Забайкальскому краю.

Подтвердили новость о поимке сбежавших «КП-Иркутск» и в СУ СК России по Забайкалью. Кстати, следователи также подключились к расследованию причин побега. Сотрудников психиатрической больницы теперь ждет серьезная проверка на халатность.

- Следователи опросят руководство и персонал медучреждения, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Забайкалью. – Также предстоит выяснить организацию обеспечения охраны пациентов в больнице и на прилегающей территории. И конечно, выясняются все обстоятельства побега.

ИСТОЧНИК KP.RU

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