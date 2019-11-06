Пробки в Иркутске достигли 9 баллов, весь центр города стоит

Вечер среды, 6 ноября, подарил автомобилистам неприятный сюрприз. Центр Иркутска встал в пробки, которые достигли 9 баллов. Если вы хотели добраться до дома пораньше, то сделать это будет очень сложно.

Сейчас движение затруднено сразу на нескольких улицах: на улице Советской, Карла Либнехта, Декабрьский Событий, Ленина, Дзержинского, Красноказачьей. Скорость движения на самых загруженных участках дороги всего 2-3 километров в час.

Как сообщает сервис Яндекс.Пробки, главной причиной заторов на дорогах стали несколько ДТП: на улице Ленина и Академической. Одна из улиц города стоит из-за ремонтных дорог на теплосетях.

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