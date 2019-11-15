2019-11-15T11:52:47+03:00
Происшествия

Пятерым сотрудникам полиции Улан-Удэ, запытавшим до смерти подростка, вынесли обвинительный приговор

Злоумышленники пытали 17-летнего юношу, угрожали и запугивали его
Виктория ГЕРКО
Поделиться:
Комментарии: comments8
Пятерым сотрудникам полиции Улан-Удэ, запытавшим до смерти подростка, вынесли обвинительный приговор. Фото: социсети.Пятерым сотрудникам полиции Улан-Удэ, запытавшим до смерти подростка, вынесли обвинительный приговор. Фото: социсети.
Изменить размер текста:

- Они не хотели отпускать нас просто так. Сразу рассадили по разным машинам и привезли в отделение. Уже там стали избивать, пытали, угрожали, что все равно посадят. Требовали признаться, что мы и раньше воровали.

Так вспоминает друг Никиты о том дне, который ему пришлось провести в отделении полиции Улан-Удэ. В июне 2016 года полицейские задержали двух подростков по подозрению в краже. Охранник одного из магазина заподозрил, что молодые люди что-то украли, и вызвал полицию. Стражи порядка привезли парней в отделение. Только на следующий день приятеля отпустили из отделения. Вернувшись домой, он узнал, что Никита не вернулся из полиции, его нет в живых.

- Около 12 часов ночи сотрудники полиции доставили в республиканскую больницу тело 17-летнего парня, - рассказывали сразу после событий «КП» в Иркутске в Следственном Комитете. – Предварительная причина смерти – асфиксия рвотной массой.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «убийство» и поставили его на особый контроль. Расследование велось три года. Наконец, стало известно - сотрудникам полиции был вынесен приговор.

- 14 ноября Верховный суд Бурятии признал, что все сотрудники, участвовавшие в допросе, виновны в смерти подростка, - пояснила пресс-секретарь Верховного Суда Анастасия Монхорова. – Главного обвиняемого приговорили к восьми годам лишения свободы. Другому назначили четыре года колонии. Еще двоих приговорили к трем годам лишения свободы, последний получил три года условно.

Пока шло следствие все подозреваемые, кроме главного обвиняемого, продолжали работать в органах полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Это мог быть заранее придуманный сценарий»: доцент-расчленитель Олег Соколов зашифровал любовь и убийство Анастасии Ещенко в одной из своих книг
Клинический психолог, которому мы показали текст, уверена: за высокопарными фразами кроются безнаказанность, нарциссизм и холодный расчет
«Его хотели за это повесить, но отмазал отец-полковник»: Доцент Соколов в молодости утопил ученого на съемках фильма «Россия молодая»
В 1981 году Олег Соколов был командиром судна, когда во время шторма бросил экипаж и один уплыл на лодке, оставив команду погибать
«Не хотел, чтобы Настя общалась с его детьми»: Подруга Анастасии Ещенко поделилась неизвестными подробностями об отношениях «доцента-расчленителя» и его жертвы
Сам ученый на суде рассказывал, что одной из причин убийства стало то, что молодая возлюбленная ненавидела его дочек
Новости 24