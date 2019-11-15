Пятерым сотрудникам полиции Улан-Удэ, запытавшим до смерти подростка, вынесли обвинительный приговор

- Они не хотели отпускать нас просто так. Сразу рассадили по разным машинам и привезли в отделение. Уже там стали избивать, пытали, угрожали, что все равно посадят. Требовали признаться, что мы и раньше воровали.

Так вспоминает друг Никиты о том дне, который ему пришлось провести в отделении полиции Улан-Удэ. В июне 2016 года полицейские задержали двух подростков по подозрению в краже. Охранник одного из магазина заподозрил, что молодые люди что-то украли, и вызвал полицию. Стражи порядка привезли парней в отделение. Только на следующий день приятеля отпустили из отделения. Вернувшись домой, он узнал, что Никита не вернулся из полиции, его нет в живых.

- Около 12 часов ночи сотрудники полиции доставили в республиканскую больницу тело 17-летнего парня, - рассказывали сразу после событий «КП» в Иркутске в Следственном Комитете. – Предварительная причина смерти – асфиксия рвотной массой.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «убийство» и поставили его на особый контроль. Расследование велось три года. Наконец, стало известно - сотрудникам полиции был вынесен приговор.

- 14 ноября Верховный суд Бурятии признал, что все сотрудники, участвовавшие в допросе, виновны в смерти подростка, - пояснила пресс-секретарь Верховного Суда Анастасия Монхорова. – Главного обвиняемого приговорили к восьми годам лишения свободы. Другому назначили четыре года колонии. Еще двоих приговорили к трем годам лишения свободы, последний получил три года условно.

Пока шло следствие все подозреваемые, кроме главного обвиняемого, продолжали работать в органах полиции.