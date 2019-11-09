2019-11-09T15:51:42+03:00
Общество

Долой пятидневку: жители Иркутска готовы работать четыре дня в неделю

«За»это высказался 71 процент готовых получить новую должность и сменить компанию горожан
Мария ОСИПОВА
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Долой пятидневку: жители Иркутска готовы работать четыре дня в неделюДолой пятидневку: жители Иркутска готовы работать четыре дня в неделюФото: Олег РУКАВИЦЫН
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С недавних пор в России широко обсуждается идея о переходе россиян на четырехдневную рабочую неделю. Его в июне анонсировал премьер-министр Дмитрий Медведев. Он заявил, что за таким расписанием будущее. Мол, это позволит повысить производительность труда.

По всей стране эксперты, работодатели и работники активно подключились к обсуждению. Большинство работников эту идею одобряет, в том числе и жители Иркутской области. В одном только Иркутске 71% человек, которые находятся в поисках работы, готовы к четырехдневной рабочей неделе. Правда, терять из-за этого в заработке иркутяне не желают. Любопытную статистику приводит Служба исследований компании HeadHunter.

Опрос соискателей Иркутска, проведенный специалистами компании, показал, что большинство из них не считают, что четырехдневная рабочая неделя станет реальностью в ближайшие 3-5 лет. Такое мнение высказали 50% опрошенных, а 28%, напротив, считают, что такой сценарий вполне возможен.

По данным исследования, 71% работающих иркутян готовы к переходу на четырехдневную рабочую неделю только при условии сохранения зарплаты. При этом 12% готовы трудиться четыре дня в неделю при любых условиях, даже потеряв в зарплате. Совсем не готовы переходить на четырехдневную рабочую неделю 14% опрошенных, причем среди мужчин эта доля выше, чем среди женщин. Также охотнее выражают свою неготовность к переходу владельцы компаний и топ-менеджеры. Нашлись среди опрошенных и те, кто при переходе на четырехдневную рабочую неделю готов трудиться интенсивнее – таких оказалось 40%. Еще 30% заявили, что готовы увеличить продолжительность рабочего дня ради того, чтобы рабочая неделя сократилась на один день. При этом 29% не готовы ничего менять.

Наиболее предпочтительным днем для еще одного выходного 57% иркутян назвали пятницу. За то, чтобы сделать выходным понедельник, высказались 29% опрошенных, 14% выступили за среду. Как правило, чем выше должность работающего соискателя, тем чаще он выступает за то, чтобы сделать выходным понедельник.

Для 64% опрошенных основным плюсом перехода на четырехдневную рабочую неделю является возможность больше времени проводить с семьей и друзьями. Еще для 37% - возможность заняться домашними делами. 14% считают плюсом возможность подработки, а 8% иркутян не видят плюсов в переходе на четырехдневную рабочую неделю вообще.

Для 71% респондентов основным минусом перехода на четырехдневную рабочую неделю является сокращение зарплаты. Увеличения рабочего дня и переработок опасаются 45% опрошенных. Не видят минусов в переходе на четырехдневку 9% иркутян.

Жители Бурятии, как и иркутяне, поддерживают переход на четырехдневную рабочую неделю. Правда, здесь сторонников такой инициативы меньше – 69% работающих готовы к переходу на четырехдневную рабочую неделю только при условии сохранения зарплаты. Не готовы переходить на четырехдневную рабочую неделю 9% опрошенных.

Возможность больше времени проводить с семьей и друзьями является основным плюсом перехода на четырехдневную рабочую неделю для 42% жителей Бурятии. Еще для 42% - это возможность заняться домашними делами.,18% считают плюсом возможность подработки. Не видят вообще никаких плюсов в переходе на четырехдневную рабочую неделю 24% опрошенных.

ИСТОЧНИК KP.RU

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