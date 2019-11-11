Приангарье представило международный товарный знак производителей продовольственных товаров региона

Иркутская область представила международный товарный знак производителей продовольственных товаров региона Baikal Natural в рамках Китайской международной выставки пищевых продуктов, напитков и здорового питания INIF 2019, которая прошла в Пекине. Создать бренд для выхода производителей Приангарья на международный рынок министерству сельского хозяйства региона поручил губернатор Иркутской области Сергей Левченко.

На выставке «Агропромышленная неделя» в Иркутске глава региона заявил, что на долю сельскохозяйственного сектора Приангарья приходится 6% валового регионального продукта. В регионе производится 1,2% объема продукции сельского хозяйства России и 10% Сибирского федерального округа.

- Работники сельхозотрасли наращивают и экспортный потенциал. Ежегодно прирост составляет более 10%. В 2019 году агропромышленный комплекс Приангарья уже экспортировал сельскохозяйственное сырье и продовольственные товары на 26,3 млн долларов США, что на 25% выше показателя 2018 года, - подчеркнул Сергей Левченко.

Как сообщил министр сельского хозяйства региона Илья Сумароков, сейчас на экспорт ориентировано более 30 предприятий.

- Из Иркутской области на зарубежные рынки идет масложировая, мукомольная продукция, зерно, кондитерские изделия, переработанные дикоросы. Очень активно мы начали сотрудничать со странами ближнего зарубежья. Успешно работаем с Монголией, которая стала покупать зерно у региональных производителей. Ежегодно по 10 - 15 тонн продовольственного зерна поставляется в эту соседнюю страну, - сообщил Илья Сумароков.

Министр также отметил, что в Иркутской области разработан региональный проект «Экспорт продукции агропромышленного комплекса», который является составной частью одноименного федерального, входящего в нацпроект «Международная кооперация и экспорт». В рамках его реализации предусмотрены меры государственной поддержки, направленные на развитие материально-технической базы действующих предприятий, расширение каналов сбыта продукции агропромышленного комплекса.

Кроме того, Илья Сумароков напомнил, что в области с 2015 года действует региональный товарный знак «Продукты Приангарья», гарантирующий высокое качество продукции для внутреннего рынка. Правом на использование знака обладают 44 предприятия агропромышленного комплекса Иркутской области. К претендентам на его получение предъявляется ряд требований. В частности, продукция должна производиться на территории Иркутской области из отечественного или выпущенного в странах Таможенного союза сырья и соответствовать требованиям, предъявляемым к качеству.

КОНКРЕТНО

В основе регионального бренда лежит уникальный образ Байкала, символизирующий природную чистоту. Лепестки цветка, по очертанию напоминающие Байкал, складываются в бутон, а количество лепестков соотносится с числом отраслей агропромышленного комплекса Иркутской области. Наличие товарного знака Baikal Natural подтверждает, что в производстве продукции используются только экологичные и безопасные для здоровья человека технологии, а производитель гарантирует ее высокое качество при выходе на внешний рынок.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Антон ЛОГАШОВ: Правительство региона поддерживает все механизмы развития конкуренции

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Заместитель председателя правительства Иркутской области Антон Логашов и руководитель Управления Федеральной антимонопольной службы по Иркутской области Александр Кулиш обсудили законопроект об ограничении деятельности унитарных предприятий в РФ.

Изменения коснутся федеральных законов «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», «О защите конкуренции». Предполагается установление запрета на создание и деятельность унитарных предприятий на конкурентных рынках, где действует не менее двух хозяйствующих субъектов.

Ограничения не коснутся унитарных предприятий, созданных в целях обеспечения жизнедеятельности населения в районах Крайнего Севера, работы в сферах естественных монополий, развития культуры, искусства и сохранения культурных ценностей, обеспечения деятельности федеральных органов исполнительной власти с функциями в области обороны и безопасности, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, работы за пределами территории РФ. Для унитарных предприятий, созданных до этих изменений и действующих на конкурентных рынках, предусматривается переходный период сроком до 1 января 2023 года, в течение которого такие предприятия должны быть ликвидированы или реорганизованы.

- Ограничение участия унитарных предприятий на конкурентных рынках - это один из механизмов развития конкуренции, которые совместно с управлением Федеральной антимонопольной службы планомерно внедряются в Иркутской области, - отметил Антон Логашов. - Правительство региона поддерживает все предложения, направленные на развитие конкуренции.

На конец 2018 года в Иркутской области действовало 287 унитарных предприятий. За последние 4 года на территории региона отмечается их планомерное снижение - с 2015 года количество уменьшилось на 23%.