Тайна одной фотографии: силуэт Святого Софрония запечатлели над Богоявленским собором Иркутска

- Что это такое? Неужели, лик святого?! - такой была первая мысль Надежды Горбуновой, которая первая проявила снимок с силуэтом.

История необычного фото началась еще в 2004 году. Его сделала Анжелика, дочка Надежды Горбуновой. Девушка приехала в Иркутск вместе с другом, и отправились на прогулку по городу. С собой друзья прихватили «мыльницу», снимали достопримечательности. Конечно, побывали на Вечном огне, в сквере Кирова, у Богоявленского собора. Только осенью Надежда решила проявить фотографии.

- Один снимок, когда пролистывала серию, просто ошеломил, - рассказывает Надежда. - Над Богоявленским собором в столбе розового света я увидела силуэт святого. Человек в рясе священнослужителя парил над храмом! – вспоминает иркутянка. – Мне показалось, что будет правильным отнести фото в собор. Я показала снимок матушке. Она попросила принести негатив. И как потом рассказала, пленку передали специалистам. Они изучили ее, но не смогли объяснить, почему силуэт появился на фото.

Летом 2019 года об этой фотографии узнал Александр Копанчук. Он по образованию историк. Александр увлекается изучением жития святых. В то время он как раз работал над книгой о святом – епископе Софронии Иркутском. Служители Богоявленского собора и рассказали ему о загадочном снимке.

Что за тайну хранит фото? Природное ли явление запечатлела «мыльница»? Или технический дефект вскрылся при проявлении негатива? А, может, действительно случилось чудо и святой Софроний явил свой лик? Иркутянин обратился за ответами на вопросы к науке.

- В данном случае, дефект произошел в результате случайного попадания света на фотопленку. Это случилось либо из-за какой-то особенности фотоаппарата в процессе съёмки, либо при проявке фотопленки, - утверждает заведующий лабораторией физики нижней и средней атмосферы Института солнечно-земной физики Роман Васильев. – Сказать, почему и как это произошло – сложно. Есть большое количество возможных причин.

Слова физика подтвердил и Владимир Баженов - оператор фотоцентра, где был проявлен снимок.

- Каждый день встречаю такие «засветы», - говорит Владимир. – А вот использование фотошопа исключаю. Снимок сделан на китайский пленочный фотоаппарат, а работать в фотошопе с пленкой – невозможно. К тому же нет негатива этой фотографии. А без негатива нельзя ничего утверждать.

Несмотря на научное объяснение, многие верят, что на фото - образ святого Софрония. Не сдается и Александр.

- С Богоявленским собором связаны и другие мистические истории, - говорит он. - В июне 1879 года, когда весь Иркутск был уничтожен огнем, люди увидели над Богоявленским собором «огненный столб». Он возвышался над Казанским приделом, где хранились мощи Софрония. Люди посчитали это знаком свыше. Другой случай произошел уже в советское время. Летом 1980 года еще одна женщина видела "иркутских святителей на облаках над собором". В то время на территории храма велись археологические раскопки.

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