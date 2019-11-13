2019-11-13T09:52:28+03:00
Общество

Как в Иркутской области поддерживают бизнес

На вопросы жителей Приангарья ответил заместитель министра экономического развития региона
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Владимир Гордеев рассказал, как действующие в регионе институты развития помогают предпринимателям.Владимир Гордеев рассказал, как действующие в регионе институты развития помогают предпринимателям.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Предприниматели Иркутской области в настоящее время получают всестороннюю и системную поддержку. В целях создания благоприятных условий для бизнеса, начиная с 2016 года, регион привлек 603,7 млн рублей из федерального бюджета. Государственная поддержка оказана более 12 тысячам предпринимателям. Создано свыше 1,5 тысячи новых рабочих мест. Также в Иркутской области действует широкий круг институтов поддержки, в том числе финансовых. Сейчас идет работа по созданию в столице региона центра «Мой бизнес», который будет работать по принципу одного окна. «Комсомольская правда» в Иркутске провела онлайн-конференцию по вопросам поддержки предпринимателей Приангарья. На вопросы читателей ответил заместитель министра экономического развития Иркутской области Владимир Гордеев.

Немалый интерес к прямой линии проявили фермеры. Как сообщил Владимир Гордеев, в целях оказания поддержки вновь созданных крестьянских фермерских хозяйств (КФХ) в Иркутской области реализуются программы, направленные на развитие малого сельского бизнеса, стимулирование перехода граждан, занимающихся ведением личного подворья, к фермерству.

Постановлением правительства Иркутской области предусмотрена грантовая поддержка создания и развития КФХ.

В соответствии с положением о начинающих фермерах гранты предоставляются в целях финансового обеспечения затрат на приобретение племенных сельскохозяйственных животных, сельхозтехники, грузового автомобильного транспорта, оборудования для производства и переработки сельхозпродукции.

Консультации по вопросам поддержки могут получить не только фермеры, но и все предприниматели в любом из институтов развития, действующих в регионе. Фонд микрокредитования Иркутской области предоставляет займы до 5 млн рублей на срок до 36 месяцев по ставке от 7,5% до 10% годовых. Информацию об условиях можно получить по адресу: Иркутск, бул. Гагарина, 40, оф. 2 или по телефону 8 (3952) 34-33-29.

С целью повышения предпринимательской грамотности, получения консультаций, информации о мерах государственной поддержки малого и среднего предпринимательства стоит обратиться в фонд «Центр поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Иркутской области», который, в том числе, проводит обучение предпринимателей на бесплатных семинарах и курсах.

Подробная информация об этом есть на официальном сайте фонда «Центр поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Иркутской области» irk-cpp.ru. Фонд находится по адресу: г. Иркутск, ул. Рабочая, 2а, оф. 421-422, тел. 8 (3952) 43-64-54.

За поручительством при оформлении кредитных договоров предприниматели могут обращаться в Иркутский областной гарантийный фонд. Размер поручительства составляет до 70% суммы залога, кредита, банковской гарантии, сумма - до 42 млн рублей.

Также фондом заключены соглашения с региональными лизинговыми компаниями. Льготная программа лизинга оборудования позволяет индивидуальным и малым предпринимателям, планирующим организацию или расширение производства, приобрести новое, ранее не использованное или не введенное в эксплуатацию оборудование по пониженным ставкам - от 6% до 8%. Сумма финансирования - от 3 до 200 млн рублей на максимальный срок до 84 месяцев. При этом авансовый платеж составляет от 10% к стоимости предмета лизинга.

Полная информация о порядке предоставления поручительства имеется у сотрудников фонда по адресу: г. Иркутск, ул. Рабочая, 2а, оф. 501, тел. 8 (3952) 25-85-20.

Владимир Гордеев также рассказал о льготных кредитах по ставке 3,5% годовых, которые предоставляет Фонд микрокредитования Иркутской области. Такие займы выдают предпринимателям в моногородах, резидентам территорий опережающего социально-экономического развития, особой экономической зоны, а также экспортно-ориентированным бизнесменам, сельскохозяйственным производственным или потребительским кооперативам, субъектам социального предпринимательства и ряду других категорий.

Тем, у кого бизнеса пока нет, но есть желание открыть свое дело, заместитель министра экономического развития рекомендовал обращаться в Фонд поддержки предпринимательства региона, который во взаимодействии с федеральными институтами развития бизнеса организует широкий спектр семинаров, тренингов, а также деловых игр, предназначенных, в том числе, для людей, которые хотят начать свой бизнес или реализовать новый проект.

Также в Фонде поддержки предпринимательства Иркутской области можно получить консультации по вопросам, связанным с ведением бизнеса и, в частности, с налогообложением начинающих предпринимателей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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