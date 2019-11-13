Чаяндинское месторождение готовится к старту «Силы Сибири»

Чаяндинское месторождение - это основа Якутского центра газодобычи и ресурсная база проекта «Сила Сибири» - крупнейшей системы транспортировки газа на Востоке России. Его обустройство близится к завершению. Старт поставок газа с Чаянды в Китай намечен на начало декабря 2019 года.

Объем запасов газа Чаяндинского месторождения (В1+В2) составляет 1,2 трлн кубометров, что позволяет отнести его к категории уникальных. Проектная годовая производительность - 25 млрд кубометров газа и 0,4 млн тонн газового конденсата.

Фото Александра ИПАТОВА

Разработка месторождения ведется в рамках Восточной газовой программы, направленной на создание в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке единой системы добычи, транспортировки газа, газоснабжения и экспорта голубого топлива в Китай и другие страны АТР.

Заказчиком работ по обустройству Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения и его дальнейшей эксплуатации является ООО «Газпром добыча Ноябрьск». В настоящее время на Чаянде активно идет процесс бурения и исследования скважин.

- Месторождение состоит из 42 залежей. Для того чтобы изучить проницаемость этих залежей между собой, мы и проводим исследования проводимости разломов методом гидропрослушивания. На одной скважине методом отбора газа создаем импульс, на другой этот импульс улавливаем. Таким образом, мы изучаем возможности скважины, ее основные характеристики, проницаемость, детально изучаем свойства пластов, - рассказал журналистам в ходе поездки на месторождение начальник геологической службы Чаяндинского нефтегазопромыслового управления ООО «Газпром добыча Ноябрьск» Иван Хорев.

На основных объектах, которые обеспечивают процесс добычи и подготовки газа, уже проводятся пусконаладочные работы.

Фото Александра ИПАТОВА

- В общей сложности планируется пробурить 335 скважин. Окончить работы планируем ориентировочно в 2024 году. Отметим, сейчас помимо буровиков на месторождении работают бригады освоения. Они изучают параметры скважин, работоспособность и проводят газодинамические исследования с целью определения дебита и состава газа, - говорит начальник производственно-технического отдела управления организации реконструкции и строительства основных фондов ООО «Газпром добыча Ноябрьск» Дмитрий Шпинь.

По его словам, средняя глубина строительства скважин составляет 3000 метров.

- Основные сложности при бурении скважин обусловлены геологическим строением месторождения и низкими термобарическими пластовыми условиями. Но мы с этим справились, применив уникальные системы буровых растворов. Они позволяют сохранить все коллекторские свойства и добиться положительных результатов при бурении. Кроме того, применяются современные технологии и оборудование, обеспечивая непрерывный процесс строительства скважин, - отмечает Дмитрий Шпинь.

Газ Чаяндинского месторождения обладает уникальным многокомпонентным составом. Поэтому перед отправкой потребителям из него будет выделяться ценное для промышленности сырье.

Из скважин газожидкостная смесь поступает в цех низкотемпературной сепарации, расположенный на территории установки комплексной подготовки газа № 3. Здесь газ осушается, из него выделяется газовый конденсат, то есть жидкая смесь углеводородов, которая используется для производства масел, бензина, горюче-смазочных материалов, полимеров.

На площадке УКПГ-3 также расположена уникальная установка мембранного выделения гелиевого концентрата.

- Помимо жидких углеводородов газ месторождения содержит значительные объемы гелия, который надо отделять от газа. Здесь применены новые технологии выделения гелия через мембрану. Установка собирается, монтируется. Началась пусконаладка. К концу года планируем ввести ее в работу, - поясняет генеральный директор ООО «Газпром добыча Ноябрьск» Игорь Крутиков.

Фото Александра ИПАТОВА

Гелий - сырье будущего, газ, который широко используется во многих отраслях, в частности, в металлургии, пищевой промышленности. В магистральный газопровод «Сила Сибири» природный газ будет подаваться с тем объемом гелия, который будет необходим Амурскому газоперерабатывающему заводу, остальной будет закачиваться обратно в пласт.

Контроль над всеми объектами Чаяндинского месторождения осуществляется дистанционно, с главного щита. За пультом работают и молодые инженеры, и опытные сотрудники компании.

- Я доволен своей командой. Основной костяк с наших промыслов. У ребят есть огромное желание, ведь они выполняют функцию первопроходцев, - подчеркивает Игорь Крутиков.

Начальник смены Чаяндинского нефтегазопромыслового управления ООО «Газпром добыча Ноябрьск» Вячеслав Бардашкин в профессии почти четверть века.

- На этом промысле один год. Когда бросили клич по нашим промыслам о переводе, предложили перейти на новое место. Мне было интересно: настройка оборудования, первый пуск. Сложности - как детские болезни, пока новое оборудование - его надо узнать. Это стандарты пусконаладочных работ. Сейчас особый контроль как в цехах, так и на главном щите, но обход цехов оператором будет всегда, несмотря на автоматизацию, - объясняет Бардашкин.

В числе сотрудников компании и жители Республики Саха (Якутия).

- Есть федеральная программа взаимодействия с республикой, в соответствии с которой в промышленность привлекаются местные кадры. Достаточно сказать, что сейчас на Чаяндинском месторождении из 680 человек 87 - местные жители: 15 руководителей, более 18 специалистов, а также рабочие. Программа взаимодействия широкая. Включает как строительство объектов в Якутске (например, построен спортивный комплекс «Стерх»), так и программы поддержки молодежи, оказание финансовой помощи при покупке жилья, - рассказывает начальник Чаяндинского нефтегазопромыслового управления ООО «Газпром добыча Ноябрьск» Юрий Давыдов.

Для работников на Чаяндинском месторождении построен временный поселок, который уже в начале осени был полностью подготовлен к зиме. Отопительный сезон начался с первыми холодами. Инфраструктура и бытовые условия максимально приближены к городским. Есть баня, прачечная, столовая, два общежития, двухэтажный офис с конференц-залом и даже магазин. Кроме того, на территории месторождения строится вахтовый жилой комплекс, который будет включать четыре общежития, а также овощехранилище, спортзал, сауну и плавательный бассейн. Общая площадь нового жилого городка составляет почти 6,5 гектара. Два общежития по 180 мест введут в эксплуатацию уже в декабре.