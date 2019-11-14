Наш ответ истории с котом Виктором: пассажирам с животными предложили свободно путешествовать по Бурятии

- Виктор, путешествуй! Бро не багаж!

Баннер с такими слоганами и фотографией двух котов, делающих селфи на фоне пригородного пейзажа, появился накануне в социальных сетях туристического информационного центра Республики Бурятия. Кто такой Виктор, и с чего он вдруг стал багажом? Все дело в забавной истории, которая произошла в московском аэропорту "Шереметьево". Там пассажиру не разрешили взять с собой в салон кота по имени Виктор, потому что он слишком много весил. Тогда находчивый хозяин сумел подменить его на взвешивании на другого, более легкого хвостатого, что помогло ему тайно пронести на борт своего настоящего питомца.

Эта история взбудоражила социальные сети и заставила всех говорить о владельце кота Виктора и его любви к своему питомцу. Туристический информационный центр Республики Бурятия тоже не остался в стороне. Его сотрудники отнеслись к ситуации в "Шереметьево" с юмором. Они призвали всех любителей семейства кошачьих приезжать в Бурятию, ведь здесь им только рады! Они уверяют, что здесь к усатым-полосатым относятся с уважением и ни в коем случае не предложат сдать их в багаж.

- Бери кота, путешествуй по Бурятии, - сообщается на рекламном баннере с счастливыми хвостатыми на фоне.

Кстати, сотрудники центра не только успели поддержать всех кошатников России, но и прорекламировали нетипичные туры по региону, чтобы разрушить стереотип о том, что в Бурятии из привлекательных мест есть только озеро Байкал.