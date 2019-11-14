Насильник из Калининграда сбежал от следствия, проехал всю страну и 11 лет прятался в Сибири

Преступника, который вполне может стать прототипом криминального фильма, задержали на днях в Ангарске. 34-летний мужчина еще 11 лет назад должен был на длительный срок сесть в тюрьму в родном Калининграде, но вместо колонии с колючим забором, отправился в путешествие по всей стране. Он сбежал от следствия, добрался до Сибири и окончательно обосновался там, не боясь, что его найдут.

А началась эта история в мае 2008 года. Тогда еще 23-летний Олег Пивков (имя и фамилия изменены, прим. Ред.) вместе с двумя своими приятелями 22 и 26 лет, прогуливаясь по ночному Калининграду, на улице Верхноозерной, напали на 18-летнюю девушку и поочередно ее изнасиловали. По горячим следам задержали лишь двоих извергов. Приговор суда они услышали в декабре того же года. Их признали виновными в групповом изнасиловании. Один из них отправился в колонию строгого режима на 6 лет 9 месяцев, второй был заключен на 5 лет колонии общего режима.

Когда его сообщники уже мотали срок, Олег Пивков гулял на свободе. Обвинение ему заочно предъявили в январе 2009-го и объявили в федеральный розыск. Несмотря на то, что предварительное следствие было приостановлено, следователи Калининградской области продолжали работу по поиску беглеца. Плоды свои она дала лишь в 2019 году, когда дело передали в специально созданное отделение по расследованию особо важных дел (о преступлениях прошлых лет), в состав которого вошли опытнейшие следователи. Вместе с полицейскими им удалось добыть информацию, что преступник скрывается на другом конце страны – в Ангарске. 1 ноября туда прибыла оперативная группа, и в этот же день на руках Пивкова, спустя 11 лет все же захлопнулись наручники. На днях он под конвоем вернулся в родной Калининград, правда, не домой, а в следственный изолятор, куда его отправил суд.

Кстати, после задержания, Пивков успел рассказать о своих «путешествиях» по стране. Оказывается, в мае 2008-го, сразу после изнасилования, он пешком ушел в Гвардейский район, где около месяца, как Ленин в Разливе жил в шалаше на берегу реки, затем на пароме переправился в Санкт-Петербург, оттуда в Москву. А уже потом прыгнул в поезд и рванул в Сибирь. Спокойно уехать ему удалось благодаря тому, что личность его сыщикам еще не была известна. Доехав до Иркутской области, он окончательно осел в Ангарске.

- За эти годы он успел жениться, у него родились сын и дочь, - рассказывает корреспонденту «КП-Иркутск» старший помощник руководителя управления СУ СК России по Калининградской области Наталья Гацко. – При этом умудрялся официально работать слесарем и даже выплачивал ипотеку, оформленную на жену. Знала ли она о его прошлом, пока неизвестно.

Если бывшие приятели Пивкова уже давно освободились из тюрьмы, то ему еще только предстоит сесть на скамью подсудимых. Срок давности по преступлению не истек.

- Расследование уголовного дела по статье «Изнасилование, то есть половое сношение с применением насилия к потерпевшей, совершенное группой лиц», продолжается, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Калининградской области. – Собираются все доказательства вины задержанного.

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