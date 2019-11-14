Что за болезнь поразила иркутского рэпера: Анатолий Заммер записал видеообращение к поклонникам

Пожалуй, самый известный и яркий иркутский рэпер Анатолий Заммер напугал своих поклонников видеороликом, опубликованным на своей страничке в соцсети. В нем, музыкант, часть лица которого обмотана лейкопластырем, рассказывает подписчикам, что его неожиданно вывел из строя отказ лицевого нерва.

- У меня произошел нервный срыв, - рассказывает Анатолий. – Стрессанул, да еще и простудился. Поэтому лицевой нерв и отказал. Доктора говорят, что все поправимо. Спасибо всем кто поддерживает меня. Это очень круто! Вы не даете мне расслабиться, я уже восстанавливаюсь, все будет хорошо!

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="720" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/743721" frameborder="0"></iframe> Иркутский рэпер Анатолий Заммер рассказал поклонникам о своей болезни.

Напомним, что Анатолий Заммер известен иркутянам, как музыкант, который отдает предпочтение в творчестве мотивам родных уголков. Даже сам артист говорит о том, что его музыка не для всех. В его текстах сквозит трепет к Сибири, своему краю и району. Чего стоит только строчка, которую знают все иркутяне: «Мама, я Сибиряк…». Творческий путь МС Zammer, как еще называют Анатолия, начался в составе иркутской рэп-группы «Клан Капулетти». С 2003 по 2004 года коллектив успешно выступал на всех значимых мероприятиях Иркутска, а так же на заказных клубных вечеринках. Сольную карьеру Анатолий Заммер начал в 2004 году.

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