Морозы в Иркутске: в выходные, 16 и 17 ноября похолодает до -27

До первого календарного дня зимы еще ровно полмесяца, а про осень иркутянам, похоже, стоит уже забыть. Если еще недели полторы назад мы могли выйти на улицу без шапки, то в ближайшие выходные отправляться на прогулку без пуховика, шарфа и термобелья, лучше не стоит. К нам пришли первые по-настоящему зимние морозы.

- 15 ноября, последний теплый день, днем столбик термометра покажет -11…-13 градусов, - рассказывает «КП-Иркутск» заместитель начальника Гидрометцентра Иркутской области Юлия Янькова. – Крепко подморозит уже в субботу. Днем -16…-18, к тому же подует ветер до 14 м/с и пойдет снег. В ночь на воскресенье температура вообще будет больше напоминать январскую, так как похолодает до -25…-27. Кстати, не забывайте, что ночи сейчас длинные, поэтому минимальная температура сохраняется до 11 часов утра.

Увы, оптимистичного прогноза от синоптиков нет и на начало следующей рабочей недели. Как минимум 17-градусный холод, зашедший из Якутии и с побережья Северного Ледовитого океана, продержится в предстоящие понедельник и во вторник. Затем морозы уйдут на восток, а к нам придет потепление. Но иркутянам жаловаться на мороз все-таки грех. Представляете, какого жителям севера Приангарья? Например, в Катангском районе уже сейчас по ночам -44 градуса. Настоящее Крещение!

Пока же среднесуточная температура в Приангарье ниже нормы на 8 - 9 градусов. Но это не аномалия. Синоптики вспоминают 2015 год. Тогда в первые дни ноября в Иркутске выпала месячная норма снега, а в середине месяца на целых 10 дней установилась аномально холодная погода с отклонением от нормы на 7 - 12 градусов.