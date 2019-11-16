2019-11-16T12:49:27+03:00
Общество

Погода на 16 ноября в Иркутске: днем небольшой снег и до -17

К вечеру в Иркутске похолодает до -20
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Погода на 16 ноября в Иркутске: днем небольшой снег и до -17Погода на 16 ноября в Иркутске: днем небольшой снег и до -17Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Несмотря на календарную осень, в Иркутск пришла настоящая зима. Как и обещали синоптики, в субботу, 16 ноября в нашем городе ожидается похолодание. Днем столбик термометра опустится до -15, -17 градусов. Ветер подует 5-10 м/с, с порывами до 15-17 м/с. Также временами пройдет небольшой снег. Ну а к вечеру температура понизится и вовсе до -20 градусов.

По Иркутской области практически такая же картина. Местами небольшой снег, в южных районах небольшой, местами умеренный снег. Ветер подует западный, северо-западный 2-7 м/с, местами порывы до 13 м/с, днем в южных районах порывы 15-20 м/с. В Катангском, Усть-Кутском, Киренском, северо-восточных районах подморозит до -32,-37, при прояснении -39,-44, днем -19,-24. В южных районах в течение суток от -15, до -26 градусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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