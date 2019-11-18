Предприниматели Иркутской области развивают бизнес благодаря поддержке

За три года работы Фонд микрокредитования Иркутской области выдал более 1 млрд рублей на развитие регионального бизнеса. Фонд обеспечивает равный доступ к финансовым ресурсам на всей территории Приангарья на льготных условиях под 1 - 10% годовых сроком до 3 лет. Максимальная сумма микрозайма - 5 млн рублей.

В приоритетном порядке микрозаймы получают предприятия, которые создают и сохраняют рабочие места. Поэтому 45% всех займов выданы предпринимателям в сферах производства, строительства, сельского хозяйства и туризма, которые напрямую влияют на инвестиционную привлекательность региона.

По программе поддержки предпринимателей моногородов Фонд микрокредитования выдает льготные кредиты под 3,25 - 4,55%. Благодаря субсидии Министерства экономического развития Иркутской области уже выдано 9 таких займов на общую сумму 35,1 млн рублей.

Фонд всегда оперативно реагирует на чрезвычайные ситуации. Как отметила его директор Ольга Мосина, с 30 августа выдано более 100 млн рублей под 1% годовых предпринимателям, пострадавшим от наводнения в Иркутской области. Своевременная поддержка поможет заемщикам оперативно возобновить предпринимательскую деятельность и восстановиться после ЧС. Займы уже получили предприниматели Тулуна, Нижнеудинска, Чуны, Тайшетского и Тулунского районов.

Для социальных предпринимателей, сельхозпроизводителей, фермеров, резидентов территорий опережающего развития, женщин-предпринимательниц и других категорий граждан в Фонде на постоянной основе действует пониженная ставка - сейчас это 6,5% годовых. Фонд микрокредитования поддерживает малый и средний бизнес, сохраняет и создает новые рабочие места, развивает предпринимательство в Иркутской области и увеличивает поступления налоговых платежей в бюджет.

Фермерское хозяйство восстанавливается

Зинаида Мельничук уже 11 лет содержит фермерское хозяйство в Чунском районе. Вместе с дочерью и сыном выращивает крупный рогатый скот и свиней. Фермеры производят молоко и мясо, пекут хлеб, пирожки и булочки для местного населения.

Этим летом из-за наводнения хозяйство попало в бедственное положение: паводок унес 50 голов молодняка, размыл ограждения и боксы для животных, затопил покосы. Сейчас семейное дело постепенно восстанавливается: в хозяйстве подрастают 46 голов крупного рогатого скота и 200 свиней.

В октябре Зинаида Зиновьевна получила заем в Фонде микрокредитования под 1% годовых на возобновление предпринимательской деятельности.

- Мы продаем мясо, молоко и хлеб на рынке и через магазины Чунского района. Иногда люди приезжают за продуктами к нам в хозяйство. Работы хватает, и мы хотим развиваться - планируем открыть в Чуне свой магазин. Средства займа направим на оборудование для торговой точки, а также на сено и корм для скота, - рассказала Зинаида Мельничук.

В Черемхове открыли фабрику

В начале октября по программе поддержки предпринимателей моногородов Фонд микрокредитования выдал заем на три года по пониженной ставке - под 3,5% годовых обществу с ограниченной ответственностью «Фабрика «МебельДом» из города Черемхова.

Проект фабрики в 2018 году защитили в Министерстве экономического развития региона. Предприятие стало резидентом территории опережающего социально-экономического развития «Черемхово». Фабрика «МебельДом» производит доступную корпусную и мягкую мебель среднего и экономкласса для жителей Иркутской области по собственным дизайн-проектам. Уже сейчас на фабрике работают 40 человек.

- Все средства микрозайма мы вложим в производство. В предновогодний сезон ожидаем самые высокие продажи, поэтому сейчас оперативно закупаем материалы. В будущем мы также планируем увеличить количество рабочих мест, - отметил исполнительный директор «МебельДом» Сергей Котляров.

Создать коворкинг-центр в Тулуне

Во время наводнения в Тулуне пострадали многие предприниматели. Павильон Светланы Ериловой, который она сдавала в аренду под кафе, был полностью разрушен стихией. В сентябре в Фонде микрокредитования Иркутской области Светлана Ерилова получила льготный кредит на возобновление предпринимательской деятельности под 1% годовых.

На часть средств микрозайма она уже купила новый павильон и сейчас решает, сдавать его в аренду или задействовать для нужд своего бизнеса (у предпринимателя в Тулуне также есть продуктовый магазин).

В ближайшем будущем Светлана планирует открыть в Тулуне коворкинг-центр с возможностью аренды индивидуального рабочего места и доступом к офисной технике. Здесь же будут проходить мастер-классы и семинары, появится магазин рукоделия. Первый шаг к созданию коворкинга уже сделан - подготовлен бизнес-план. На открытие центра пойдет часть микрозайма. Кроме того, полученные средства будут направлены на закупку товаров для магазина продуктов.

В Иркутске растят будущих режиссеров

В 1995 году предпринимательница Ольга Короткова основала в Иркутске детскую киностудию «ОНИК», которая проработала 5 лет, а затем открылась в 2008 году с новым названием BOSStudio. В сентябре Ольга получила в Фонде микрокредитования деньги под 7% на два года, которые пошли на покупку помещения для медиастудии.

В BOSStudio обучают детей и подростков от 5 до 18 лет фото- и видеосъемке, монтажу, написанию сценариев, озвучке, видеоэффектам, графическому дизайну, анимации и актерскому мастерству. Выпускники поступают в вузы России и зарубежных стран, становятся талантливыми телевизионными режиссерами, операторами и журналистами.

- Мы узнали о Фонде микрокредитования на лекции по господдержке предпринимателей в бизнес-школе. Обратились сразу, когда решили приобрести в собственность помещение для бизнеса, - платить аренду было невыгодно. Средства микрозайма - существенный вклад в наше дело. Мы уже переехали в новый дом, чему очень рады, - поделилась опытом Ольга Коротокова.

Деньги на орехи

В сентябре по программе поддержки предпринимателей моногородов по пониженной ставке 3,5% годовых Фонд микрокредитования выдал микрозайм руководителям ООО «Кедр». Компания работает в Тулуне с 2017 года и производит натуральные продукты из кедрового ореха под маркой «Дары Сибири».

Производство безотходное: из скорлупы делают мульчу, из давленого ядра ореха - жмых, а пленкой, которая защищает ядро, наполняют подушки. Орехи компания закупает у местных жителей - они собирают их в экологически чистых районах, вдали от населенных пунктов.

- Сегодня в компании работает 10 человек. Мы планируем расширить производство - будем делать продукты из ягод и лекарственных растений. У нас уже есть оборудование, пока ждем помещение. Из-за наводнения мы не смогли запустить новое производство в срок, также пострадал наш офис, но его уже восстановили. Наш бизнес сезонный, поэтому все деньги микрозайма мы отправим на закуп ореха перед зимой, - сообщила главный бухгалтер ООО «Кедр» Юлия Алексеева.

От компьютеров до парфюмерии

У предпринимательницы Веры Мархонос до наводнения в Тулуне было два магазина - компьютерной техники и товаров для женщин. Первый из них полностью затопило - весь товар был утерян, а здание до сих пор не восстановили. Магазин женской парфюмерии, украшений и сумок пострадал меньше и не работал только 5 дней.

В сентябре Вера Викторовна получила в Фонде микрокредитования льготный кредит под 1% годовых на возобновление предпринимательской деятельности.

- Мы получили заем, чтобы закупить товар для магазина и новую мебель. Необходимые документы собрали всего за два дня, и деньги поступили к нам очень быстро, - отметила Вера Мархонос.

Возродили автосервис

На федеральной трассе в районе Тулуна уже 12 лет работает автосервис и магазин запчастей. Во время наводнения, которое произошло в Иркутской области летом 2019 года, предприятие затопило, часть оборудования и товаров утонула. В сентябре владелица автосервиса Наталья Мазанченко получила в Фонде микрокредитования льготный кредит под 1% годовых на возобновление предпринимательской деятельности.

- Из-за паводка мы не работали весь июль - восстанавливали помещение своими силами. Открылись только в августе. Постоянные клиенты этого очень ждали. Все деньги микрозайма направим на ремонт помещения и оборудования. Нашу заявку Фонд рассмотрел очень быстро, мы получили деньги на счет через пять дней после первой встречи с менеджерами, - подчеркнула Наталья Мазанченко.

Если магазины утонули

С 1997 года Елена Оглоблина занимается бизнесом в Тулуне. До наводнения у нее было пять торговых точек, три из них оказались в зоне затопления, и восстановить пока удалось только одну. В магазинах продаются мука, сахар и комбикорм из Алтайского края. В Фонде микрокредитования Елена получила льготный кредит на возобновление предпринимательской деятельности.

- Мы всегда справлялись своими силами и не брали кредитов в банках, но решили получить льготный заем в Фонде микрокредитования, потому что условия действительно выгодные. Средства займа пошли на закупку нового товара, - рассказала предпринимательница.

Подспорье сельхозпроизводителям

Двадцать лет назад в селе Каразей Куйтунского района Альбина Воздвиженская основала крестьянско-фермерское хозяйство и занимается выращиванием зерновых культур. Она активный участник госпрограмм по поддержке и развитию сельского хозяйства в регионе. Благодаря помощи Минсельхоза Иркутской области было приобретено новое оборудование и построено современное зернохранилище.

В конце августа глава КФХ получила в Фонде микрокредитования 5 миллионов рублей под 7,25% сроком на один год.

- Каждый год во время посевной и уборочной мы несем большие затраты на горюче-смазочные материалы. И именно на эти цели вот уже в третий раз берем средства в Фонде микрокредитования, - рассказала дочь главы КФХ Светлана Демина. - Раньше максимальная сумма займа составляла 3 миллиона рублей, а сейчас - 5 миллионов. Для нас это большое подспорье.

Кредит на закупку лекарств

В Тулуне с 1996 года работает сеть аптек «Фармтрейд». После наводнения одну аптеку из восьми восстановить не удалось. «Фармтрейд» получил в Фонде микрокредитования льготный заем под 3,625% годовых по ставке для предпринимателей моногородов.

- Для нас в приоритете люди - наши клиенты, покупатели, сотрудники. Мы обеспечиваем достойные условия труда и у нас внимательные специалисты. Во время ЧС аптеки «Фармтрейд» работали без света, воды и связи все дни. Деньги займа пойдут на закупку лекарств - мы должны быть всегда готовы к тому, что они могут потребоваться, - сказал заместитель директора компании Олег Порошин.

Жить и развиваться в родном городе

С 30 августа по 4 сентября 2019 года пять предпринимателей из Тулуна и Нижнеудинского района, бизнес которых пострадал от наводнения, получили льготные займы под 1% годовых на возобновление деятельности.

- Для меня поддержка Фонда оказалась очень своевременной. Ее значимость сложно переоценить. Через два дня после оформления заявки я получила деньги и сразу же смогла оплатить товар, - отметила владелица магазина в Тулуне Светлана Епифанова. - Раньше обычно пользовалась услугами банков, где процент составлял от 17 до 22%. Сейчас для меня это неподъемно. Наводнение нанесло серьезный урон бизнесу. Весь товар, а это летняя, зимняя одежда и обувь, оказался под водой. Единственное, что мне удалось спасти, - ювелирные изделия. Когда я стала искать выход из положения, узнала о Фонде микрокредитования. Больше всего поразил тот факт, что мне предложили всего 1% годовых. Это стало спасением. Заем для меня - серьезная помощь. Я хочу жить и развиваться в своем городе. И очень надеюсь, что все мы, жители Тулуна, будем процветать на своей малой родине.

КОНКРЕТНО

Узнать условия микрокредитования и подать заявку на заем до 5 миллионов рублей по ставке от 1% до 10% годовых сроком до 3 лет на развитие бизнеса в Фонде микрокредитования Иркутской области можно в офисе в Иркутске, в любом из 600 окон многофункциональных центров в области, а также онлайн на сайте http://mfoirk.ru.

Проконсультироваться по льготному кредитованию под 1% годовых для предпринимателей, пострадавших от наводнения, можно в Межведомственном консультационном центре в Тулуне по ул. Ленина, 79 или по телефону +7 (3952) 34-33-29.