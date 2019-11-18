2019-11-18T15:40:57+03:00
Общество

"Полюс Вернинское" стало одним из лидеров рейтинга хозяйствующих субъектов в Приангарье

Почетное звание на конкурсной основе ежегодно присваивает региональное министерство экономического развития
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"Полюс Вернинское" стало одним из лидеров рейтинга хозяйствующих субъектов в Приангарье"Полюс Вернинское" стало одним из лидеров рейтинга хозяйствующих субъектов в Приангарье
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Компания "Полюс Вернинское" вновь стала одним из лидеров рейтинга хозяйствующих субъектов в Иркутской области по итогам 2019 года. Почетное звание на конкурсной основе ежегодно присваивает региональное министерство экономического развития. Губернатор Иркутской области Сергей Левченко вручил грамоты победителям 14 ноября.

В торжественном мероприятии также принял участие управляющий директор "Полюс Вернинское" Игорь Цукуров. Предприятие под его руководством входило в число лидеров четыре года подряд. Сегодня "Полюс Вернинское" вновь подтвердило высокое звание. Кроме того, в рамках мероприятия прошло торжественное награждение предприятий, которые стали лауреатами Всероссийского конкурса "100 лучших товаров России-2019".

Напомним, рейтинг хозяйствующих субъектов формируется ежегодно для повышения конкурентоспособности экономики региона и укрепления сотрудничества и взаимодействия правительства с предприятиями и организациями. В 2019 году рейтинг публикуется уже в 12-й раз. Лучших в семи группах (в соответствии с видами экономической деятельности) определяет экспертная комиссия. Анализируя результаты работы предприятий, эксперты оценивают их показатели в финансово-экономической, инвестиционной, трудовой и социальной сферах.

"Очень рад что работу "Полюс Вернинское" оценили на таком высоком уровне. Спасибо губернатору Приангарья Сергею Левченко и правительству Иркутской области. Эта награда результат огромной работы коллектива, приоритетами которой являются рост эффективности производства, безопасности труда, создание комфортных условий и заботы о людях. Золото в нашем регионе добывают уже более 170 лет. И сегодня мы воплотили в жизнь мечту нескольких поколений золотодобытчиков об эффективной и безопасной работе", — рассказал управляющий директор "Полюс Вернинское" Игорь Цукуров.

Справка: "Полюс Вернинское" лидер золотодобычи Иркутской области. Компания постоянно наращивает производительность, и 2018 году произвела около 7 тонн золота. Это исторический рекорд для рудных предприятий региона. Компания имеет самый высокий уровень развития культуры безопасности и производственной системы среди бизнес-единиц "Полюса" — крупнейшего производителя золота в России. В прошлом году союз промышленников и предпринимателей России назвал "Полюс Вернинское" лучшим предприятием страны в области охраны труда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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