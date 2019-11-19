Губернаторский дневник 2020: Сергей Левченко наградит 100 лучших школьников Приангарья

Пятерка в дневнике - гордость для каждого ученика. Ее и показать не стыдно. Наоборот, хочется похвастаться! Так поделитесь и вы своей гордостью! «Комсомольская правда» объявляет о начале уже четвертой по счету акции «Губернаторский дневник». Каждый школьник Приангарья сможет принять участие в конкурсе. Ребята, в дневниках которых большего всего оценок высшего номинала, встретятся с губернатором Иркутской области Сергеем Левченко. А, главное, получат подарок, которого точно ни у кого нет – дневник на следующий учебный год с напутствием, пожеланием и подписью главы региона.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия

Итак, проект «Губернаторский дневник» уже четвертый год подряд реализует некоммерческая организация «Иркутский фонд культуры» в рамках конкурса социально-значимых проектов «Губернское собрание общественности Иркутской области» при поддержке правительства Приангарья и «Комсомолки».

Каждый год участниками акции становятся сотни учеников со всех уголков Приангарья! В прошлом году за главный приз – дневник с автографом главы региона – боролись 1196 ребят с 2-го по 11 классы. Победителями стали 100! Многие, кстати, уже не в первый раз участвуют в акции. Среди них, например, Ярослав Копылов из Усолья-Сибирского. С первого класса он отправляет заявки на конкурс и в числе лучших оказывался дважды! И сейчас он снова готовится к соревнованию!

Ярослав КопыловФото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Моя мечта – в третий раз попасть на встречу с Сергеем Георгиевичем, - признается третьеклассник. - Я даже написал об этом в своем эссе. – Но у меня есть и еще одна мечта – я хочу стать летчиком! Я уверен, что одно из моих желаний скоро точно исполнится. А лучше – оба.

Участие в акции принимают ребята не только из Иркутска и близлежайших городов, но и из отдаленных территорий. В их числе семиклассник Илья Погребной из поселка Чунского.

- В прошлом году я первый раз прислал бланк с отметками и сразу же стал победителем, - рассказывает Илья. – В этом году я обязательно буду участвовать снова.

А 11-классница Юнона Скуматова совсем скоро покинет стены родной школы. Она учится в общеобразовательном учреждении станции Шеберта под Нижнеудинском. Но, несмотря на подготовку к экзаменам, она не забывает о том, чтобы прислать свой бланк с пятерками в редакцию и в этом году.

- Я получила подарок от губернатора – дневник с его подписью, но купила и еще один – простой, - поделилась с «Комсомолкой» Юнона. – Но все-таки решила пойти в последний класс в тем, который подарил Сергей Левченко, ведь такого дневника точно ни у кого нет! А сейчас – на память.

Главная цель акции – показать, как важны знания. Ведь за школьниками стоит будущее Иркутской области. Каждая пятерка, как бы, может, пафосно это не звучало, – это вклад в развитие будущего региона.

- Победа в конкурсе - это заслуженное признание успехов и достижений, - говорил на прошлогодней встрече с учащимися губернатор Иркутской области Сергей Левченко. - Нам очень нужны целеустремленные, упорные, образованные люди, которые в будущем принесут славу Иркутской области. Надеюсь, что вы правильно выберете профессию и сумеете полностью реализовать таланты и способности.

Дневник – это и кладезь знаний. Он познавательный и интересный! На его страницах дети найдут любопытные факты из истории Иркутска.

Вот как выглядит школьный дневник с автографом губернатора Сергея Левченко.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

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Как подать заявку

Совсем скоро «Комсомолка» вновь запустит новую акцию. 12 и 18 декабря 2019 года в «Комсомольской правде» будет опубликован бланк. Все, что нужно сделать - это вырезать его, заполнить – внести оценки «5» за первое полугодие по каждому предмету, заверить подписью и печатью директора учебного заведения, отправить в редакцию «Комсомолки». Заявки мы принимаем по адресу: 664009, Иркутск, а/я 194 или на e-mail: school.kp@phkp.ru.

Подробности узнавайте по телефону: (3952) 208-007, а также следите за ходом акции на сайте irk.kp.ru. Ведущие рубрики – Светлана Прокопьева и Галина Веретина.