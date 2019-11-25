Очевидцев ДТП, в которое попал мэр Тулуна Юрий Карих, ищут в соцсетях

«Просим откликнуться автомобилистов, которые проезжали по трассе Иркутск - Красноярск на выезде из города Черемхово, недалеко от кафе «Березка», где 23 ноября кроссовер врезался в припаркованный на обочине КамАЗ. Необходимы записи с видеорегистраторов за временной отрезок с 18.00 до 18.30». Такие посты вот уже 3 дня опубликованы в иркутских автомобильных группах в соцсетях после страшного ДТП, в которое попал 52-летний мэр Тулуна Юрий Карих. Да, похоже, именно видео очевидцев, скорее всего, сможет пролить свет на расследование причин этой аварии.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/745641" frameborder="0"></iframe> Видео с места ДТП, в которое попал мэр Тулуна Юрий Карих.Видео: СК России по Иркутской области

А случилось вот что: внедорожник чиновника Daewoo Winstorm, в котором он вместе с женой Ларисой возвращался в Тулун, врезался в грузовик на трассе в Черемховском районе. Судя по кадрам, которые после столкновения опубликовали следователи, удар был такой силы, что машина Юрий Кариха превратилась в груду искореженного металла. Ее осколки разлетелись на несколько метров по трассе. От полученных травм на месте погибла жена мэра, сидевшая на пассажирском сиденье. Скорее всего, удар пришелся именно на ее сторону. В Тулуне Ларису Николаевну сейчас вспоминают как заботливую жену, любящую маму и бабушку. Долгие годы женщина посвятила работе с людьми. Несколько десятилетий она работала в Управлении социальной защиты населения города и Тулунского района. Что касается самого Юрия Кариха, то после аварии его госпитализировали в больницу. Сначала у него подозревали инфаркт, но этот диагноз не подтвердился, и уже наутро он поехал в Тулун.

Машина мэра превратилась в груду металла. Фото: соцсети

Кто стал виновником этого ДТП, сейчас выясняют следователи. Идет проверка. Уже известно, что Юрий Карих сел за руль трезвым. Это показало медосвидетельствование. Непонятным пока остается, как именно был припаркован злосчастный КамАЗ: стоял он полностью на обочине или все-таки часть грузовика находилась на проезжей части? Также обсуждается, были ли у большегруза включены сигналы аварийной остановки. Ведь не исключено, что Юрий Карих в темноте мог не заметить припаркованного грузовика.

- Мне уже позвонили три человека, которые проезжали мимо этого КамАЗа перед аварией, - рассказывает "КП-Иркутск" знакомый Юрия Кариха Александр, который ищет очевидцев через соцсети. - Все они в один голос говорят, что часть грузовика находилась на проезжей части и им приходилось его объезжать. Также они уверены, что габариты КамАЗа были выключены. Вот только утверждать это на 100% пока нельзя, так как видеорегистраторов у этих очевидцев не было. Поиски продолжаются.

Юрий Карих в сентябре 2019-го выиграл очередные выборы на пост мэра Тулуна. Фото: администрация Тулуна.

Несмотря на то что в сентябре этого года Юрий Карих был вновь избран мэром Тулуна, в этом году для него это уже не первая трагедия. Летом почти весь город пострадал от катастрофического наводнения, паводок буквально стер его с лица земли: под водой оказалось около 11 тысяч домов, погибли 26 человек, судьба еще четверых по-прежнему неизвестна - они считаются пропавшими без вести.

КОММЕНТАРИЙ АВТОЮРИСТА

Виталий ТУШКОВ: "Кадры видеорегистратора помогут определить виновника в этом ДТП"

- Действительно, в этом деле нужно сначала определить, нарушил ли правила дорожного движения водитель припарковонного КамАЗа. Если он вынужденно остановился на обочине, полностью выехав с проезжей части, то включать аварийку ему не нужно было. Претензий в этом случае к нему не будет. Виновником тогда станет владелец кроссовера, если, конечно, он не вел машину со скоростью, позволяющей контролировать дорогу. Кстати, скорость в любом случае определят, так как во время удара стрелка на спидометре замирает на цифре, с которой он ехал.

А вот если водитель грузовика хотя бы частично встал на проезжей части, то в любом случае он обязан был включить аварийные световые огни и выставить знак аварийной остановки в 15 метрах в населенном пункте и в 30 вне населенного пункта. Не включил и не выставил - значит, из-за гибели человека ему может грозить уголовная ответственность. То, что сейчас ищут записи видеорегистраторов, – правильный ход, ведь объективно установить причины ДТП просто со слов обоих водителей непросто. Каждый вправе говорить, что ничего не нарушал. А вот с фото-, видеофиксацией или хотя бы со слов очевидцев уже можно доказывать чью-то вину. Мог ли грузовик отъехать после аварии на обочину? Это сразу заметят, ведь на месте удара осыпаются грязь, стекло, пластик с машины, выливается жидкость из радиатора. Подводя итог, действовать сейчас нужно так: определить местоположение грузовика, найти очевидцев, фото, видео, затем можно провести экспертизы по определению скорости и по технической возможности избежать столкновения. Ну и при необходимости возможен следственный эксперимент.

«Комсомолка» выражает соболезнования родным и близким Юрия Кариха в связи с трагедией и продолжает следить за развитием событий в этой истории.

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