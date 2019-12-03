Шесть новых пациентов поставлены на учет в Центре СПИД Иркутской области по итогам федеральной акции

Торжественной церемонией закрытия и массовым экспресс-тестированием во Дворце спорта «Труд» Иркутск завершил Всероссийскую акцию «Стоп ВИЧ/СПИД» в воскресенье (01.12.2019). В эту дату вся планета отмечает учрежденный ООН и ЮНЭЙДС Всемирный день борьбы со СПИДом. Собравшиеся во Дворце спорта отметили устойчивую тенденцию к стабилизации эпидемического процесса в регионе и увидели в этом большую заслугу сотрудников государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Иркутский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» (Центр СПИД). В частности, за первые 9 месяцев 2019 года выявлено на 88 новых заболевших меньше, чем в прошлом году.

По словам выступавшего на церемонии закрытия акции «Стоп ВИЧ/СПИД» министра здравоохранения Иркутской области Олега Ярошенко, снижение заболеваемости происходит на фоне роста охвата тестированием населения. Таким образом удается найти больше скрытых случаев инфицирования, начать лечение и прервать дальнейшую передачу вируса.

Акцию также поддержали депутаты, врачи, волонтеры, спортсмены и известные в городе артисты. Партнерами выступили крупные региональные промышленные предприятия и Профсоюз работников образования РФ.

- Каждый член общества может внести свой вклад в борьбу с распространением ВИЧ. Например, регулярно проходя тестирование и используя средства барьерной контрацепции, а также рассказывая своим детям - еще до того, как они выросли - о необходимости осмотрительного и безопасного с точки зрения ВИЧ поведения в будущем, - обратилась к собравшимся главный врач ГБУЗ «Иркутский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» (Центр СПИД), главный специалист Минздрава РФ по вопросам ВИЧ-инфекции по Сибирскому федеральному округу Юлия Плотникова. - Такой небыстрый путь прошли многие страны, которые избавились от эпидемии. Таким же путем идем и мы. И у нас нет другой возможности достичь цели.

Фото: Центр СПИД Иркутской области

В общей сложности силами Центра СПИД протестировано более 1000 жителей Прибайкалья. Обнаружены шесть первично положительных результатов. Для врачей подобное соотношение говорит о положительном сдвиге.

- Мы ежегодно наращиваем количество тестируемых и, несмотря на такое принципиальное увеличение численности тестов, можем фиксировать снижение заболеваемости, снижение смертности, - прокомментировал на церемонии завершения акции министр здравоохранения Иркутской области Олег Ярошенко. - Безусловно, нам есть еще над чем работать. Регион поддерживает такую политику федеральных властей по противодействию распространения ВИЧ-инфекции. Безусловно, эти действия дают свой положительный эффект.

Людям, чьи тесты показали наличие антител и антигенов к ВИЧ, на месте оказали психологическую помощь и порекомендовали как можно быстрее обратиться к врачу для более детального обследования и начала лечения. По информации на понедельник (02.12.2019), все новые пациенты уже встали на учет в Центре СПИД.

В течение недели прошли круглые столы, лекции и консультации. Проблеме ВИЧ-инфекции посвятили отдельное заседание Межведомственной комиссии по профилактике и предупреждению социально значимых заболеваний при администрации г. Иркутска. Гвоздем программы стала синхронная спартакиада по плаванию для студентов высших учебных заведений. Отдельным пунктом программы стало посещение детского дома-интерната № 1. В свое время в нем воспитывалось большое число детей, рожденных с ВИЧ. Сейчас на весь детский дом - только один ребенок с вирусом. Врачи напомнили подрастающему поколению о здоровом образе жизни, а также о дружбе и взаимовыручке как о главных человеческих ценностях, которые должны помочь им в дальнейшем.

В общей сложности, по данным Федерального регистра пациентов, за первые 9 месяцев 2019 года в Иркутской области зафиксирован 2501 случай инфицирования ВИЧ. Это на 88 меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Врачи осторожно говорят о тенденции к стабилизации, потому что по итогам 2018 года заболеваемость тоже снизилась на 12,7%.

Однако в целом обстановка еще далека от идеала: в общей сложности с ВИЧ в организме 1 ноября уже проживало 30 057 человек. В таких условиях, по мнению медиков, каждому местному жителю необходимо вести себя осмотрительно и сдержанно, соблюдать правила безопасного поведения в отношении ВИЧ. В том числе регулярно проходить тестирование и в случае положительного результата незамедлительно вставать на учет и начинать лечение.

Получить любую информацию о ВИЧ-инфекции и способах защиты от нее можно по телефону бесплатной горячей линии 8-800-350-22-99.