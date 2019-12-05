Тепло возвращается в дома: жители северного поселка Иркутской области 4 дня сидели без отопления из-за коммунальной аварии

Вернувшись с прогулки с четырьмя ребятишками 8, 6, 4 и 1,5 лет, жительница Рудногорска Клавдия Федорова снимает детям только пуховики, и мальцы продолжают ходить по квартире в теплых свитерах и болоньевых штанах. А спать и вовсе приходиться в верхней одежде и сапогах. Так от холодов в собственном жилье спасаются не только Клавдия, но и почти 3 тысячи жителей Рудногорска. Ранним утром, 2 декабря в городе произошла коммунальная авария – прорвало теплоцентраль. На подкачивающей станции обнаружили течь задвижки диаметром 250 мм. Неполадку устранили, но в ночь на 3 декабря произошла утечка уже в другом месте. Чтобы локализовать порыв, коммунальщикам пришлось вскрывать теплотрассу.

Порыв трубопровода устранен, тепло вскоре вернется в квартиры жителей Рудногорска. Фото: правительство Иркутской области.

- У нас в это время как раз ударили морозы: ночью до -40 градусов, днем до -30, - рассказывает «КП-Иркутск» Клавдия Федорова. – В комнатах сразу стало холодно, всего +13, а в ванне и вовсе +9. На ночь оставляли воду в стакане, она наутро льдом покрывалась. Что делать, стали ютиться в одной комнате, поставили там два обогревателя. Правда, боясь перебоев с электричеством, даже спали поочереди.

И не зря. Минувшей ночью обогреватели, которые Клавдия с мужем поставили на ночь в спальне детей, действительно не выдержали напряжения, и в комнате произошел пожар.

- Загорелась розетка, - продолжает женщина. – Искры попали на детскую кровать, и она загорелась. Хорошо, что ребенка, который на ней спал, мы за день до этого отправили к родственникам, которые живут в частном доме с печкой. Возможно, это спасло ему жизнь, ведь огонь подкоптил стену почти до самого потолка, сгорели все школьные принадлежности, которые лежали поблизости. После этого всех детей мы отправили к моей сестре, у которой есть инфракрасный обогреватель, а сами проветриваем квартиру. Да, приходиться теперь с открытыми окнами сидеть, ведь запах гари до сих пор не уходит.

Обгоревшая стена в квартире Клавдии Федоровой. Фото: предоставлено Клавдией Федоровой

Обнаружить место порыва трубопровода теплосети на четырехметровой глубине, рабочим удалось накануне к 16 часам. Сразу приступили к его устранению. К двенадцати ночи работы были завершены.

- Авария на теплосети устранена, - говорит руководитель аппарата администрации поселка Рудногорск Ирина Московских. – Сейчас идет балансировка систем отопления. Главная задача – как можно быстрее подать тепло нужной температуры в жилые дома. Батареи еще не нагрелись. Сколько времени на это уйдет, сказать пока трудно. Работа продолжается. Помимо рабочих бригад, которые трудятся на теплотрассе, по домам еще ходят специалисты, и проверяют стояки. Дежурят и электрики, ведь из-за того, что все сидят на обогревателях, происходят сбои электричества.

Температура в квартире Клавдии Федоровой около +14 градусов. Фото: предоставлено Клавдией Федоровой.

В общей сложности, в Рудногорске промерзло 15 пятиэтажек, один трехэтажный дом, и 154 дома в частном секторе, которые подключены к центральному отоплению. Батареи там только начинают нагреваться. Параметры котельной в подающем трубопроводе составляют + 91 градус, в обратном – 60 градусов К счастью, спал и мороз. Столбик термометра днем показывает уже -14 градусов. Тепло в квартиры местных жителей только начинает возвращаться

- Отопление включили, батареи пока чуть тепленькие, - говорит Клавдия Федорова. – Постепенно нагреваются, но в квартире всего +14. Школы, садики и некоторые процедурные кабинеты в больнице, пока закрыты. Когда откроют, неизвестно.