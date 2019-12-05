2019-12-05T12:44:05+03:00
Происшествия

Экс-министр лесного комплекса Иркутской области Сергей Шеверда останется под стражей до марта

Бывшему чиновнику вновь продлили арест [видео]
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Экс-министр лесного комплекса Иркутской области Сергей Шеверда останется под стражей до мартаЭкс-министр лесного комплекса Иркутской области Сергей Шеверда останется под стражей до мартаФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Кировский районный суд Иркутска в очередной раз продлил срок содержания под стражей экс-министру лесного комплекса Приангарья Сергею Шеверде. Теперь срок ареста продлен на три месяца. Таким образом, в СИЗО бывший высокопоставленный чиновник пробудет как минимум до 9 марта.

Напомним, наручники на руках Сергея Шеверды захлопнулись 6 июня этого года. В тот день его задержали в московском аэропорту Шереметьево, и сразу доставили обратно в Иркутск, где следователи предъявили ему обвинение по статье «Превышение должностных полномочий». Задержан Сергей Шеверда в рамках громкого расследования уголовного дела о незаконной сплошной санитарной рубки в государственном природном заказнике регионального значения «Туколонь» Казачинско-Ленского района Иркутской области. По версии следователей, экс-министр, будучи осведомленным об отсутствии оснований для проведения сплошной санитарной рубки в «Туколони» не принял мер к расторжению договоров купли-продажи леса на территории заказника и к прекращению незаконной рубки. Как итог: из-за рубки на площади около 120 га лесному фонду России был причинен ущерб в 748 миллионов рублей.

Спустя месяц после ареста, следователи изъяли у Сергея Шеверды автомобиль Volkswagen Touareg 2013 года выпуска стоимостью около 1,5 млн рублей, а также нашли у него крупные суммы денег - 80 тысяч долларов США и 2 млн рублей. Покинул свой пост чиновник только в августе, когда сам написал заявление с просьбой освободить его от занимаемой должности. Сейчас расследование этого уголовного дела выходит на финишную прямую.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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