Жертва развода: супруги в Иркутске разошлись, а кота сдали в приют

Увы, кошки тоже страдают, если у хозяев не складываются отношения. Пара из Иркутска держала дома нескольких котов, а когда дело до развода, возник вопрос - кто заберет питомцев? Супруг забрал себе рыжего пушистика Сашку. Но очень скоро любимец стал для него обузой.

"Забери кота, он гадит!" - требовал сибиряк, названивая бывшей супруге.

Может, Сашка и вправду вел себя плохо, но не из вредности, а скорее от тоски или недостатка любви. Все-таки жил раньше в большой кошачьей семье, а тут вдруг - один... Кто знает, видимо, у хозяина толком-то и не было времени приласкать рыжика. Вот он и загрустил.

Прежняя хозяйка котика забирать тоже не захотела. Бедняга стал жертвой развода, так и начались его скитания. Сначала Сашку приютили на передержке, потом и вовсе сдали в приют. А разведенные супруги окончательно пропали с горизонта, напрочь забыв про любимца.

- У нас рыжий красавец поселился надолго, прожил здесь почти два года, - рассказали сотрудники частного приюта для кошек "Томасина", что под Иркутском. - Было непонятно, почему же такой кот никак не обретет дом, просто загадка!

Но эта история закончилась счастливо. Сашку все-таки забрали домой новые хозяева, полюбили, приласкали. И теперь у этого веселого рыжего котика все хорошо.

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