2019-12-06T08:09:31+03:00
Дом. Семья

Жертва развода: супруги в Иркутске разошлись, а кота сдали в приют

Только спустя два года у рыжего питомца Сашки появились новые хозяева
Любовь АРБАТСКАЯ
Поделиться:
Жертва развода: супруги разошлись, а кот оказался никому не нужен. Фото: страница частного приюта для кошек "Томасина" в соцсетях.Жертва развода: супруги разошлись, а кот оказался никому не нужен. Фото: страница частного приюта для кошек "Томасина" в соцсетях.
Изменить размер текста:

Увы, кошки тоже страдают, если у хозяев не складываются отношения. Пара из Иркутска держала дома нескольких котов, а когда дело до развода, возник вопрос - кто заберет питомцев? Супруг забрал себе рыжего пушистика Сашку. Но очень скоро любимец стал для него обузой.

"Забери кота, он гадит!" - требовал сибиряк, названивая бывшей супруге.

Может, Сашка и вправду вел себя плохо, но не из вредности, а скорее от тоски или недостатка любви. Все-таки жил раньше в большой кошачьей семье, а тут вдруг - один... Кто знает, видимо, у хозяина толком-то и не было времени приласкать рыжика. Вот он и загрустил.

Прежняя хозяйка котика забирать тоже не захотела. Бедняга стал жертвой развода, так и начались его скитания. Сначала Сашку приютили на передержке, потом и вовсе сдали в приют. А разведенные супруги окончательно пропали с горизонта, напрочь забыв про любимца.

- У нас рыжий красавец поселился надолго, прожил здесь почти два года, - рассказали сотрудники частного приюта для кошек "Томасина", что под Иркутском. - Было непонятно, почему же такой кот никак не обретет дом, просто загадка!

Но эта история закончилась счастливо. Сашку все-таки забрали домой новые хозяева, полюбили, приласкали. И теперь у этого веселого рыжего котика все хорошо.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Скворечник для кота: жители Байкальска построили домик для бездомных питомцев

Милую "избушку" уже облюбовал бездомный котенок (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Такая крыса, а сыр не ест! Сколько стоит домашний символ года, как за ним ухаживать и чем кормить
До года Металлической Крысы остается совсем немного, и в зоомагазинах уже отмечают возросший спрос на грызунов. «Комсомолка» разбиралась в повадках декоративных крыс и в правилах ухода за ними
Новости 24
ИГУ вошел в число лидеров международной олимпиады по программированию
Не смог ухватиться за доску: пенсионер утонул, провалившись под лед в селе Олонки
При покупке дешевых билетов на самолет и на поезд, две иркутянки попались на удочку мошенников
Ко дню рождения Братска готовят множество праздничных мероприятий
Полицейские спасли жилой дом от пожара в Иркутской области
Братчане войдут в сборник «Молодежь Иркутской области в лицах»
Авиакатастрофа "Руслан" 6 декабря в Иркутске: сибиряки почтут память погибших
Братские волонтеры вернулись с победой с фестиваля «Добро на Байкале»
На месте обрушившегося моста на трассе Усть-Кут-Киренск, восстановили движение
Провожай старый год под "компот": Станьте участником нового проекта на радио «Комсомольская правда» в Иркутске
Более 12 тысяч пострадавших от наводнения жителей Иркутской области получили выплаты на покупку жилья
Сельские территории Приангарья будут благоустраивать
Опрокинул на себя самовар с кипятком: годовалый ребенок погиб в Бурятии
Кибердружины будут следить за преступлениями в Интернете в Иркутской области
Из горящего дома пожарные спасли двоих детей под Иркутском