2019-12-09T18:05:26+03:00
Спорт

ВАДА запретила России проводить спортивные соревнования: состоится ли чемпионат мира по хоккею с мячом 2020 в Иркутске

В федерации хоккея с мячом России прокомментировали решение ВАДА [фото]
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Зима 2014 года стала настоящим праздником для иркутских болельщиков. Тогда у нас впервые прошел чемпионат мира по бенди. Фото с финального матча Россия-Швеция.Зима 2014 года стала настоящим праздником для иркутских болельщиков. Тогда у нас впервые прошел чемпионат мира по бенди. Фото с финального матча Россия-Швеция.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Состоится ли в Иркутске одно из главных спортивных событий последних лет – чемпионат мира по хоккею с мячом 2020? Вот один из главных вопросов, который интересует иркутских болельщиков после новости о том, что исполком Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) на четыре года отстранил российских спортсменов от крупных международных соревнований, включая Олимпийские игры, а также запретил нашей стране проводить и подавать заявки на проведение этих соревнований.

Напомним, мировой форум по бенди должен состояться в столице Приангарья с 29 марта по 5 апреля 2020 года. Сейчас, к этому событию в Иркутске усиленными темпами достраивают крытый ледовый дворец «Байкал», который болельщики ждали почти 20 лет. И который должен распахнуть свои двери в начале марта следующего года. Кроме того, в новой арене, перед Олимпиадой 2022 в Пекине уже изъявили желание готовиться российские конькобежцы. Так неужели, свеженький иркутский дворец с искусственным льдом в ближайшие годы не примет в своих свежеокрашенных стенах лучших спортсменов мира.

- На самом деле, мы пока знаем ровно столько, сколько все болельщики, - отвечает корреспонденту «КП-Иркутск» руководитель пресс-службы федерации хоккея с мячом России Евгений Конов. – Начнем с того, что решение ВАДА пока не вступило в законную силу. Россия собирается подавать апелляцию. По прогнозу специалистов решение может вступить в силу примерно в марте, когда и должен состояться чемпионат мира. Так что, сомнения по поводу проведения турнира, посещают болельщиков не зря.

Так будет выглядеть иркутский красавец стадион. Фото: Татьяна ГЛЮК

Так будет выглядеть иркутский красавец стадион. Фото: Татьяна ГЛЮК

Кстати, несмотря на то, что хоккей с мячом признан международным олимпийским комитетом, при этом в программу Олимпиад он еще не входит. Будет ли наложен запрет на соревнования по бенди, в федерации пока не знают.

- Мы ждем документы от ВАДА и министерства спорта России, в которых будет четко прописано, что конкретно запрещено, - продолжает Евгений Конов. – Пока все договоры подписанные правительством Иркутской области, а также правительством Республики Коми, где должен состояться чемпионат мира 2021 года, с международной федерацией бенди, остаются в силе. Их никто пока не может отменить. Так что мы также находимся в подвешенном состоянии.

Ну а иркутским болельщикам остается только ждать, и надеяться, что сибиряков, спустя 6 лет (в 2014 году в Иркутске уже проходил ЧМ по бенди) не лишат возможности насладиться одним из самых любимых видов спорта – русским хоккеем. Если России все же запретят проводить чемпионат мира 2020, решать, куда переносить мировой форум в любом случае предстоит международной федерации хоккея с мячом. Продолжаем достраивать дворец и ждать в гости лучшие сборные планеты!

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ИСТОЧНИК KP.RU

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