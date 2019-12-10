Даниил Куклин из Ангарска стал участником партнерской программы нефтяной компании «Роснефть» и фонда «Талант и успех»

На прошлой неделе ребята из 10-го «Роснефть-класса» ангарской школы № 10 встречали одноклассника, вернувшегося из Сочи. Даниил Куклин стал единственным из Иркутской области участником партнерской программы нефтяной компании «Роснефть» и фонда «Талант и успех» для одаренных учащихся, организованной на базе образовательного центра «Сириус».

Права представлять наш регион в специализированной программе Даниил добился в упорной борьбе, сравнимой с поступлением в университет. На одно место претендовали 6 человек из 122 «Роснефть-классов».

В отборе учитывались академическая успеваемость, мотивация и упорство в достижении цели.

- Нужно было написать эссе: почему именно я должен поехать в «Сириус», пройти on-line уроки и тест, подтверждающий высокий уровень знаний, - рассказывает Даниил Куклин.

По итогам испытаний ангарчанин набрал достаточное количество баллов и получил заветное приглашение. Хорошая подготовка дает о себе знать.

- Качество обучения в «Роснефть-классе» на уровень выше, чем в других классах, - отмечает старшеклассник. - Мы учимся по углубленной программе с большим количеством факультативов, которые помогают нам еще лучше усвоить материал.

Каждый день в «Сириусе» был расписан по минутам. Подъем, завтрак, с 9.00 до 18.30 - занятия с перерывом на обед.

Всех участников проекта распределили на группы. Перед ними была поставлена задача разработать инженерно-технический или ИТ-проект по применению VR/AR-технологий для 10 профессий в нефтегазовой отрасли: геологоразведка, нефтедобыча, метеорология, геодезия и другие.

- Я был в команде, которая создавала проект с применением технологии VR в сфере охраны труда, - уточняет Даниил. - Мы разрабатывали 3D-тренажер по отработке навыков безопасного ведения работ на нефтехимическом производстве. Все этапы реализовали самостоятельно. Рядом с нами всегда находились модераторы - преподаватели из университетов и наставники - действующие сотрудники компании «Роснефть». Мы всегда могли обратиться к ним за советом или консультацией. К нам относились не как к школьникам, наставники видели в нас специалистов, которым поручено ответственное задание.

Сначала все шло как по маслу, но ближе к середине смены начались сомнения, что первоначальная задумка бесперспективна. Работа остановилась, надо было срочно найти выход.

- Собрались все вместе, обсудили ошибки, сконцентрировались - и пошли по другому пути, - продолжает Даниил. - Чтобы успеть к сроку, забирали в гостиницу ноутбуки и по вечерам дорабатывали проект. Закончить успели к назначенному времени.

В будущем старшеклассник не видит себя специалистом по охране труда, ему больше интересны точные науки и технические специальности. Однако он оценил возможность изучить новое направление, попробовать себя в деле.

- Мы разработали проект с практической ценностью, - уверен он. - Его можно использовать в учебных центрах и на производстве. Выполняя задания на таком тренажере, работник может проверить свои знания по технике безопасности. Работодатель, в свою очередь, увидит, в чем проблемы и на что следует обратить особое внимание, чтобы не допустить нештатных ситуаций.

Время, проведенное в «Сириусе», было посвящено не только учебе. Организаторы устроили для ребят экскурсии в океанариум и дельфинарий, поездки в Красную Поляну, Розу-Хутор, подъем на фуникулере на высоту более 2000 метров.

- Участие в образовательном проекте стало для меня делом интересным и полезным, - делится Даниил Куклин. - Я познакомился с увлеченными людьми из разных городов, понял, что мне интересны инженерные специальности. Возможно, я пойду по стопам своего отца, который работает в АНХК в сфере информационных технологий.