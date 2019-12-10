2019-12-10T06:55:57+03:00
Общество

Иркутск - в середине рейтинга курящих и выпивающих регионов

А вот соседняя Бурятии попала в число регионов, где вредные привычки больше распространены
Любовь АРБАТСКАЯ
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Иркутск - в середине рейтинга курящих и выпивающих регионовИркутск - в середине рейтинга курящих и выпивающих регионовФото: Алексей ФОКИН
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Где в нашей стране больше всего пьют и курят? Точно не в Иркутской области. В исследовании «РИА Рейтинг» наш регион – в середине списка по вредным привычкам, а конкретно, на 47 месте из 85. Рейтинг составляли по данным Росстата и Генпрокуратуры, учли, сколько жителей каждого региона пьют и курят, как много преступлений случается из-за алкоголя и наркотиков, а также часто ли люди погибают от дурмана.

Итак, топ-10 самых здоровых в этом плане регионов: Чечня, Ингушетия, Дагестан, Кабардино-Балкария, Северная Осетия, Саратовская область, Ставрополье, Карачаево-Черкесия, Смоленская и Волгоградская области. Там большинство ведет здоровый образ жизни.

Но и наш показатель вовсе неплохой. К тому же, специалисты говорят, что жители Иркутской области все реже пьют и балуются сигаретами.

- Так, в этом году при диспансеризации обнаружили на 1,5% меньше курильщиков, чем в прошлом году, - рассказывают в Иркутском областном центре медицинской профилактики. - Все потому, что мы боремся с вредными привычками, рассказываем школьникам, студентам и взрослым о негативных последствиях.

Пристрастие к «беленькой» тоже ослабевает.

- За последние 5 лет местные жители стали реже пить, - отметили в региональном Управлении Роспотребнадзора. - В 1,6 раза уменьшилось сибиряков, впервые заболевших алкоголизмом, в 1,8 раза - отравившихся спиртным.

На последних строчках рейтинга – Камчатский край, Магаданская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Еврейская автономная область и… Бурятия. Да, увы, наши соседи попали в число регионов, где пьют и курят чаще. Составители рейтинга пояснили, что это связано не с экономикой и уровнем зарплат, как многие могут подумать, а, скорее, с историей регионов, традициями и географическим положением.

КОНКРЕТНО

В каких регионах Сибири меньше всего вредных привычек

1. Омская область.

2. Алтай.

3. Томская область.

4. Иркутская область.

5. Новосибирская область.

6. Красноярский край.

7. Бурятия.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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